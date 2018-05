MOE advierte sobre riesgos electorales en la región del Catatumbo

La Misión de Observación Electoral (MOE) activó esta semana el sistema de alertas tempranas en los 11 municipios de Norte de Santander, que conforman la región del Catatumbo, donde se mantiene una dura confrontación entre la guerrilla del Eln y el grupo residual de Los Pelusos por el control del territorio y las rentas ilegales de la coca.

Esta medida preventiva fue adoptada por el organismo electoral ante posibles brotes de violencia, presentados en el marco de este conflicto, que pongan en riesgo el derecho al sufragio en cerca de 100.000 ciudadanos de esta zona del país, quienes fueron convocados a participar en la contienda electoral del próximo 27 de mayo.

Además de notificar a las autoridades regionales sobre la consecuencia de estos factores violentos, la entidad solicitó en los consejos de justicia transicional, que se han realizado en las últimas semanas, el acompañamiento de la población civil por parte de organismos humanitarios cuando se abran las urnas.



“Esta situación nos tiene profundamente preocupados, porque se teme de que se aumente el abstencionismo por el accionar de estas organizaciones violentas. En varios espacios con la Gobernación, hemos sido insistentes que la solución para garantizar el derecho al voto no es únicamente militar. Aquí se debe convocar a todas las fuerzas de la sociedad para que acompañen este transcendental proceso”, indicó Jairo Oviedo, delegado de la MOE en Norte de Santander.



Por otra parte, la mayor preocupación del funcionario radica en los más de 9.000 campesinos en situación de desplazamiento, que se han visto obligados a abandonar sus hogares por miedo a quedar en medio de este fuego cruzado. Oviedo aseguró que las posibilidades de que esta población vulnerable se acerque a los puntos de votación a depositar el sufragio son casi nulas.



Para evitar que este conflicto de más de 50 días y con 135.000 afectados – según informes de la ONU- altere el clima electoral en esta zona del país, el Ejército Nacional prepara un dispositivo de seguridad especial enmarcado en el plan Victoria Plus.



Esta estrategia consiste en desplegar unos 4.000 uniformados que tendrán como misión salvaguardar la movilidad y la tranquilidad en los cascos urbanos de estas poblaciones nortesantandereanas.



“Nuestra gestión también responde al plan democracia que se tiene previsto para este fin de semana. Es claro que no todos los hombres se van a volcar en las vías. Mientras unos concentran sus operaciones en estos centro poblados, otros estarán en las zonas más apartadas neutralizando cualquier acción armada que ejecuten estas organizaciones delincuenciales”, puntualizó el general Eduardo Quiroz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército.

#SoyCatatumbo, la apuesta social de las Fuerzas Militares

A través de actividades culturales y la promoción de espacios deportivos, el Ejército emprendió una campaña que le apuesta a la composición del tejido social en 11 municipios de Norte de Santander. Su nombre es #SoyCatatumbo.

Entre las apuestas del Ejército está gestionar ayudas humanitarias para los más necesitados. Foto: Cortesía del Ejército Nacional

La iniciativa apunta al fomento de proyectos productivos, a la creación de espacios de empoderamiento de las comunidades, al mejoramiento de algunos corredores viales y a la gestión de incentivos en áreas como salud y educación en poblaciones como Tibú y El Tarra.



CÚCUTA