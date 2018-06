Advierten crisis por deficiencia de morgues en municipios de Santander

La morgue del instituto de Medicina Legal en Bucaramanga (Santander) está al borde del colapso. Su capacidad de acopio de cadáveres está saturada. En las neveras de la entidad, con una capacidad usual para 12 cuerpos, actualmente yacen 20.

“Hoy nuestras neveras son un depósito de cadáveres”, señala Carlos Antonio Murillo, director de la entidad en la regional nororiente, quien advierte sobre la situación de crisis que existe en el departamento por la deficiencia de morgues en los municipios, tema que no ha sido atendido por los entes gubernamentales.

De acuerdo con el funcionario, en la mayoría de las poblaciones las morgues que funcionaban en los cementerios han sido tumbadas o si existen, están en malas condiciones o no son prestadas por las iglesias que administran los camposantos.



En ese sentido, las instalaciones de Medicina Legal en Bucaramanga vienen recibiendo muertos de todos los municipios del Santander, incluso de otras regiones como el Cesar, Norte de Santander, Arauca y el Magdalena Medio. En los últimos años, la crisis se ha venido atizando por la llegada de cadáveres de venezolanos que mueren en territorio nacional, cuyo proceso de identificación y entrega es más demorado.



El reporte de necropsias médico legales realizadas a fallecidos de nacionalidad venezolana por esa regional da cuenta de 37 muertes en el 2016, 77 en el 2017 y 60 con corte a abril de este año. Varios de estos cuerpos llegaron a la sede en Bucaramanga para su identificación.



Según señaló el director de la seccional de Medicina Legal, en Colombia un cadáver debe ser guardado por un tiempo prudencial en las neveras. Si no es reclamado o identificado se hace la inhumación estatal, es decir, las administraciones municipales gestionan con los cementerios los entierros.



Sin embargo, como muchos cuerpos que llegan no son de Bucaramanga, la Alcaldía solo ha venido encargándose de los muertos que son de la ciudad, los que tienen registrados en el Sisben o como habitantes de la calle, por lo que los fallecidos de otros municipios o incluso de otras regiones se vienen acumulando, de tal forma que la morgue siempre permanece llena.



Por otra parte, además de tener una nevera de poca capacidad, la morgue de Medicina Legal en Bucaramanga solo tiene dos mesas para necropsias, una limitante pese a que la entidad cuenta con el personal suficiente para la atención y evacuación de los casos que diariamente se manejan.



Y es que aunque por ley el instituto debería recibir solo los casos relacionados con muertes violentas, también están llegando personas cuyos decesos son naturales, esto ante la negativa de algunos centros de salud de certificar los fallecimientos.

"Qué conlleva eso, a que un fin de semana donde aparecen seis o cuatro muertos, no podemos trabajar sino de a dos y a pesar de tener suficiente personal no tenemos la posibilidad de poder evacuar los casos y se nos congestiona”, señaló el director de la entidad en la regional nororiente.



Por ello, además de la pérdida de su ser querido y el costo emocional, los parientes deben afrontar el traslado del cuerpo de un lugar a otro, el trámite judicial y la congestión del servicio en espera de la entrega de los restos para darle sepultura.



Sin embargo, la mayor preocupación que asiste a Medicina Legal en esa zona del país es la no existencia de planes de contingencia para dar respuesta en eventos catastróficos que demanden una infraestructura de mayor capacidad para el albergue de un alto número de cuerpos sin vida.



“Es urgente que se piense en este tema de los cadáveres. Los comités de Gestión del Riesgo y de Desastre en Santander y Bucaramanga tienen un plan muy claro para los vivos, pero no tienen previsto que van a hacer con los muertos (…) es un tema que las administraciones municipales y departamentales no han querido trabajar. Ojalá no ocurra un desastre en Santander porque si bien estamos preparados, no hay la infraestructura establecida”, precisó Carlos Antonio Murillo.

El HUS también colmó su capacidad

En condiciones similares a la morgue de Medicina Legal de Bucaramanga se encuentra la del Hospital Universitario de Bucaramanga (HUS), pues su capacidad de almacenamiento se ha visto desbordada por la presencia de cuerpos que no tienen dolientes para ser reclamados.



En el cuarto frío de ese centro hospitalario permanece desde hace un año el cuerpo de una niña indígena de 11 años de edad de la comunidad U´wa, procedente de Chitagá (Norte de Santander), quien por un tema de tradición y cultura no ha sido reclamada por su comunidad para recibir sepultura.



El subgerente de servicios de apoyo diagnóstico del HUS, Sigifredo Fonseca, señaló que si bien hay indolencia por parte de la familias que no reclaman los cuerpos de sus seres queridos, también hay irresponsabilidad por parte de las administraciones municipales de donde llegan remitidos los enfermos que mueren en ese centro médico, pues estas tienen la responsabilidad de darles disposición final a los cuerpos.



En Bucaramanga, la Alcaldía tiene establecida una póliza exequial. Para acceder a ella, la persona debe estar sisbenizada en el municipio, ser reconocida y no tener recursos al momento de su muerte. Los habitantes de calle deben estar registrados en el programa oficial.



