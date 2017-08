AdulTICo, el programa de Armenia que ganó un premio de la Unesco

AdulTICo, un programa de alfabetización digital destinado a los adultos mayores de la capital quindiana fue seleccionado por la Unesco como uno de los cinco ganadores de los Premios Internacionales de Alfabetización.



El programa de la Alcaldía de Armenia que ha beneficiado a 4.659 adultos mayores, obtuvo el premio de la categoría Unesco Confucio de Alfabetización, que es patrocinado por el Gobierno de la República de China.



AdulTICo que concursó con iniciativas de 128 países, reúne a "adultos mayores para enseñarles competencias digitales que faciliten su participación social, su inclusión y la interacción con otras generaciones", dice la Unesco en un comunicado donde anunció a los ganadores.



El alcalde Carlos Mario Álvarez informó ayer, tras conocerse la noticia del premio, que la comitiva que recibirá el premio en la ceremonia que se llevará a cabo el 8 de septiembre en la sede de la Unesco en Paris, Francia, estará conformada por el nuevo secretario de las Tics de Armenia, Bernardo Arango, el adulto mayor que obtuvo las mejores calificaciones durante el programa, Oscar Vargas y el mandatario de la ciudad.



"Les quiero contar que estamos inscribiéndonos para otros concursos en Dubai y a finales de este mes, el nuevo secretario de las Tics viajará a la China a recibir otros premio porque los chinos son los que patrocinan este galardón y a nosotros nos llena de orgullo que una ciudad pequeña del tercer mundo hoy sea ejemplo nacional e internacional", dijo el alcalde.



Álvarez contó que "don Oscar Vargas fue elegido como un estudiante aventajado, por sus notas es el abuelo digital de todos los puntos Vive Digital de Armenia y por meritocracia se le eligió para que viaje a Paris, los tiquetes y los viáticos nos los da la Unesco y la fundación Confucio".



El premio también incluye recursos por 20.000 euros que serán entregados a la Alcaldía de Armenia y destinados a proyectos de nuevas tecnologías.



“Este premio no lo he conseguido maqueteando, he estudiado y ahora tengo las oportunidades. Aquellos que dicen que el hombre es limitado por sus años es mentira, antes nos enriquecen por la experiencia", dijo Oscar Vargas, el abuelo que recibirá el premio en Paris.



Vargas tiene 70 años y desde hace dos años se vinculó al programa AdulTICo en el punto Vive Digital del barrio San José, aunque vive al sur de la ciudad en el barrio La Cecilia. “Mucho tiempo atrás había querido aprender pero no podía acceder, me regalaron un computador pero se me bloqueaba, pero como cosa de Dios supe de estos puntos digitales y accedí a los cursos de sistemas para los muchachos de edad”, dijo el adulto.



Parquesoft Quindío y la universidad La Gran Colombia también apoyaron este programa.



De otro lado, los otros cuatro proyectos premiados por la Unesco son de Canadá, Jordania, Pakistán y Sudáfrica.



ARMENIA