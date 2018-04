Admitieron tutela que busca suspender elecciones atípicas en Cartagena

Una tutela que busca suspender las elecciones atípicas para elegir Alcalde en propiedad de Cartagena, el próximo 6 de mayo, fue admitida por el Tribunal Superior de la ciudad, a través de su Sala Civil de Familia.



En la misma solicitud, el Tribunal dio 48 horas de plazo para que las partes involucradas respondan a los requerimientos que se les hacen.

Según el demandante, Oscar Carrasquilla Herrera, se debe suspender de inmediato este proceso que busca reemplazar al exalcalde Manuel Duque, quien renunció a raíz de los escándalos de supuesta corrupción en su administración.

Carrasquilla Herrera hace parte del Comité del Movimiento Ciudadano Primero La Gente, que inscribió la candidatura de Duque. Al presentar la acción de tutela consideró vulnerados sus derechos al no ser nombrada una persona de ese movimiento para reemplazar al mandatario saliente una vez le fue aceptada la renuncia.



De acuerdo a los argumentos del demandante, no se tuvo en cuenta a quienes hacían parte de la terna, Elsy Severiche, Pablo Galindo y Juan Mendoza Goez.



El magistrado sustanciador, Óscar Alberto García Santamaría, resolvió vincular al proceso al presidente Juan Manuel Santos, al alcalde (e) Sergio Londoño, al Comité de Primero La Gente y notificar al Ministerio del Interior.



El magistrado García no aceptó la petición del demandante de suspender de inmediato este proceso de elección atípico, que busca reemplazar al exalcalde Duque.



