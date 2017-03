Proactiva Colombia operará el acueducto de Santa Marta

Paola Benjumea Brito

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta.

La firma Proactiva de Colombia S.A E.S.P fue seleccionada, el pasado viernes, como aliada estratégica de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) para la operación transitoria de los sistemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad, a partir del próximo 18 de abril, una vez termine el contrato de arrendamiento con la empresa Metroagua.



El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, dijo que la infraestructura de los dos sistemas, que por 28 años estuvieron arrendados a Metroagua, volverá a ser manejada por el Distrito; y la Essmar asumirá la operación con Proactiva como aliada estratégica, que será contratada por 12 años. “¿Por qué se busca este aliado estratégico? porque claramente como entidad pública (la Essmar) aún no tiene la experiencia, la relación con proveedores y la experticia en la operación y distribución de agua potable y manejo de sistemas de alcantarillado, por tanto el aliado viene no solo con la experiencia, sino con todo el soporte técnico para prestar este servicio”, explicó.



Agregó que el Distrito tendrá el control sobre el recaudo de la facturación, que se hará mediante una fiducia y será distribuido así: 53 por ciento para operación y prestación del servicio; 22, inversión; 8, cubrirá rubros de energía eléctrica y químicos para el tratamiento del agua; 4, Essmar ESP; y 8 a Proactiva. El otro 5 por ciento será destinado a otros conceptos de mejoramiento del servicio.



El alcalde Martínez dijo que no habrá incremento de las tarifas y que el plan de inversión será definido entre Essmar y Proactiva.



“Sabemos, sin haber hecho el estudio, que hay que colocar tapas de alcantarilla, cambiar motobombas en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (Ebar) Norte y en la estación de El Rodadero. Hay que contratar en los dos primeros meses de operación más vehículos de succión para hacerle mantenimiento a las redes de aguas servidas en toda la ciudad y hay que colocarle tapas a algunas albercas comunitarias”, dijo el mandatario.



La contratación de Proactiva será por prestación de servicios y, según Martínez, si no cumplen con lo pactado podría ser objeto de sanciones e incluso de terminación anticipada del contrato.



¿Quiénes son?



Proactiva Colombia es una filial de la española Proactiva Medio Ambiente, controlada

por la francesa Veolia Environnement, un proveedor global de servicios medioambientales. Proactiva Medio Ambiente es una de las empresas líderes de América Latina en la gestión integral del agua y de los residuos sólidos.



Tiene presencia en ocho países del continente americano: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.



En Colombia tiene actividades tanto en el manejo del ciclo del agua como en gestión de residuos sólidos. En el sector del agua, tiene un contrato para la financiación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura de acueductos y alcantarillado en Montería.

