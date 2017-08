Articulan acciones contra la violencia hacia la mujer en el Magdalena

El asesinato de Fanny Felicia Zúñiga Bolaños, de 53 años, el pasado 7 de agosto dentro de su vivienda ubicada en el barrio Pescaíto, en el norte de Santa Marta, es el más reciente caso de feminicidio en el Magdalena.



La mujer, según el informe de las autoridades, fue encontrada en su cama, atada de manos con una soga elástica y con un cuchillo incrustado en su boca que le atravesó la garganta. Habría sido atacada por cinco hombres con los que estuvo departiendo durante la noche y de los cuales uno fue capturado por la Policía.

En lo que va corrido de 2017, en este departamento se han cometido 16 feminicidios y se han registrado más de 7.000 casos de distintos tipos de violencia contra la mujer (sexual, intrafamiliar, lesiones personales, intento de feminicidio y amenaza feminicida), según datos de la Red de Mujeres del Magdalena.



Aunque las estadísticas muestran un panorama preocupante, a través de la alianza interinstitucional de la Policía Metropolitana de Santa Marta, la Universidad del Magdalena y la Red de Mujeres del Magdalena, lo mismo que del trabajo articulado con la Fiscalía, desde 2014 se han logrado avances en la atención, prevención y judicialización de los delitos contra la mujer.



En este sentido, se han dictado tres diplomados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con perspectiva de género, dirigidos a los agentes de la Policía y funcionarios de la Fiscalía; han realizado visitas, puerta a puerta, en distintos barrios de Santa Marta y en otros municipios, en las que entregan folletos y reciben las denuncias, y se han hecho marchas para visibilizar el problema.



Con estas acciones han logrado que aumenten las denuncias y que los casos sean judicializados por las autoridades. “En 2015, solo dos casos fueron penalizados de casi 3.800 denuncias por maltrato intrafamiliar. Hoy van 289 condenas por violencia intrafamiliar”, dijo la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Sandra Vallejos, refiriéndose a su jurisdicción que son el Distrito y los municipios de Ciénaga, Pueblo Viejo y Sitionuevo.



La Policía cuando conoce los casos de violencia contra la mujer activa la ruta de atención, que en primer lugar le brinda una medida de protección a la víctima que consiste en visitar su casa, hacer revistas periódicas y preguntarle si está bien o mal. “A veces es la única medida que toma el Estado para la protección de la mujer y eso no debe ser así”, expresó la oficial.



Aseguró que la ruta de atención integral a las víctimas de cualquier tipo de violencia o delitos por su condición de género debe incluir darles protección especial a ellas y sus familias, brindarles atención psicológica y alternativas de empleo en caso de que dependan económicamente de su agresor, lograr la judicialización del victimario y separarlo de la víctima porque en ocasiones les conceden casa por cárcel. Pero esto no siempre se cumple. En el Magdalena ni siquiera hay una Casa de Protección para la Mujer.



La presidenta de la Red de Mujeres del Magdalena, Norma Vera, dijo que lo más le preocupa es que muchas veces a las denuncias de maltrato intrafamiliar y las amenazas de feminicidio no les prestan atención y terminan convirtiéndose en feminicidios. También que cuando se trata de parejas que están separadas, los fiscales tipifican el delito como lesiones personales, que es excarcelable, y no como feminicidio en grado de tentativa, que tiene una pena máxima de 20 años.



Por eso, el equipo de tres psicólogos y dos abogados de la Red de Mujeres no solo brinda atención psicológica, sino también acompañamiento judicial a las víctimas, en algunos casos a través de apoderado, para que los delitos no queden impunes.

Simposio sobre violencia de género

Para visibilizar la violencia contra la mujer y evaluar el trabajo que vienen haciendo las distintas instituciones al respecto, la Policía Nacional organizó el Primer Simposio Internacional ‘Violencias basadas en género, la ruta efectiva de la atención’, en el marco de la Estrategia Integral de Protección a Mujer, Familia y Género (Emfag), que se realizará desde este jueves hasta el sábado en la sede recreacional Los Trupillos, en Santa Marta.



El evento tendrá entre sus invitados a la exguerrillera y directora del Observatorio por la Paz, Vera Grabe; la directora del Instituto Alexander Von Humboldt, Brigitte Baptiste; y la actriz y activista colombiana Alejandra Borrero.



“La importancia de este simposio es darnos la ‘pela’, mirar cuáles son los problemas que tenemos para poder cumplir con una medida responsable de protección”, dijo la coronel Vallejos.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA