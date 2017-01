Accidentes fatales en intercambiador de La Lucha alerta a Santa Marta

Tras las tres muertes violentas que se registraron en los últimos días como consecuencia de accidentes viales fatales en Santa Marta, el alcalde Rafael Martínez hizo presencia en los alrededores del intercambiador vial ‘Sierra Nevada’, en el barrio La Lucha, para atender las quejas e inquietudes de la comunidad.

“Hemos atendido el llamado de la comunidad, a través de las redes sociales, personalmente y por medio de llamadas, desde hace varios días. Como se sabe, en este sector de la ciudad se hacen unas inversiones por medio del concesionario Ruta del Sol, en coordinación con la Gobernación. Hemos venido a ver qué se puede hacer porque ha habido varias personas muertas durante la ejecución de la obra y luego que fue puesta al servicio la misma, en diciembre como regalo a la ciudad. Van tres muertos. Estamos muy preocupados por esta situación”, dijo el mandatario.

Después escuchar a la comunidad, el alcalde indicó que, “realmente si analizamos y recorremos la obra, sabemos que se trata de un proyecto importante, de una iniciativa compleja, una estructura a la que le hacen falta las obras complementarias tales como: andenes, las ciclovías, la señalización vertical y horizontal. La señalización que hoy tiene el sector no es óptima, no hay puentes peatonales, falta iluminación y creemos que lo más importante, es que no se hizo la socialización de la obra con la comunidad para definir cuáles son los puntos de cruce, por lo que los ciudadanos no saben hacia qué punto del tramo del sector sería el punto más seguro para cruzar, porque hacen falta puentes peatonales y reductores de velocidad”.

Martínez reportó que la preocupación frente a lo que viene pasando no es de ahora sino desde que se inició el proyecto de la doble calzada entre Ciénaga y Santa Marta, por cuanto la misma atraviesa un importante sector del área urbana local.

“Hemos oficiado a la Gerencia de Proyectos de la Gobernación del Magdalena para que tome cartas en el asunto. Lo hicimos durante el desarrollo de la obra, lo hemos hecho nuevamente ahora que se entregó el proyecto a la comunidad y ante los accidentes fatales que han ocurrido. Entiendo que la Gobernación hizo la semana pasada un consejo de seguridad vial. No hemos visto las acciones inmediatas, puede ser que estén programando inversiones a futuro. Pero aquí hay que hacer algo ya, porque este sector de la ciudad no se puede convertir en un paso de la muerte o en una vía trágica, porque en la zona quedan 4 universidades, es una zona rodeada de casas residenciales y de colegios y es una zona de cruce”, indicó.

Mesa técnica para concertar medidas

Durante su presencia en la zona suroriental del Distrito en las inmediaciones del intercambiador vial, el alcalde Rafael Martínez anunció que su propósito es convocar una mesa técnica de trabajo en la que se concerten las medidas urgentes que eviten que haya más muertos producto de accidentales fatales registrados en ese mismo sector de la capital del Magdalena.

“Desde el plan de movilidad que ha contratado el Distrito y con la Unidad de Tránsito, vamos a establecer una mesa técnica en la que se espera contar con la concurrencia de la Gobernación para saber qué inversiones tienen ellos pendiente y qué podríamos hacer en el corto plazo para evitar más muertes en esta zona”.

Además, dijo el Alcalde samario, hay que revisar el diseño del proyecto para establecer si es el adecuado. “Ese es un tema de ingenieros viales, por eso en el Distrito nos vamos a poner al frente de conseguir expertos que le puedan hacer recomendaciones a la Ruta del Sol, que es la que está haciendo las inversiones, invitar a la Gobernación, por intermedio de Fabio Manjarrés, y la Dirección de Tránsito Departamental para que acudan a una reunión hoy para buscar medidas conjuntas”, agregó.

Inversiones especiales, si es el caso

Asimismo, Martínez informó que el gobierno del Buen Vivir no solo está dispuesto a concertar medidas, sino a realizar las inversiones que la Ley le permita en la concreción de medidas que acaben con los muertos producto de accidentes a la altura o en los alrededores del intercambiador vial “Sierra Nevada”.

El tramo peligroso

El mandatario señaló que el tramo más peligroso de la Troncal del Caribe a su paso por la ciudad es de cerca de cuatro kilómetros, los cuales desde el intercambiador del Once de Noviembre hasta el de La Lucha, pasando por la rotonda de entrada al Buenavista lo que haría difícil control por parte del tránsito. “No podemos tener un tramo con vigilancia 24 horas, porque aquí los accidentes se han registrado a diversas horas.

