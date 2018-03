En este puente festivo han muerto 27 personas en siniestros viales

En total, en el puente festivo de San José 27 personas perdieron la vida en las vías en incidentes viales, informó este lunes el ministro de Transporte, Germán Cardona, quien agregó que dos de los fallecidos estaban en estado de embriaguez.



Por otro lado, el general Ramiro Castrillón, director de tránsito de la Policía, informó que hasta las 6 de la noche de este lunes se habían movilizado a nivel nacional 2'686.000 vehículos.

Lamentamos la muerte de las 27 personas que perdieron la vida durante el puente festivo de San José, todas son muertes evitables, sin embargo, seguimos insatisfechos con estas cifras pese a que hubo una reducción del 57%. #TeQueremosConVida, seguiremos trabajando para lograrlo. pic.twitter.com/7YwkpmJilC — ANSV Colombia (@ansvcol) 20 de marzo de 2018

En total, hasta las 9 de la tarde de este lunes se habían presentado 125 accidentes que dejaron 159 personas heridas, además de las 27 fallecidas.



No obstante, el Ministro destacó que hubo una reducción del 57 % en las muertes.



En total se practicaron (hasta las 6 p. m. de este lunes) 2.700 pruebas de alcoholemia con un saldo de 233 personas con algún grado de alicoramiento.



Además se impusieron 3.029 comparendos, siendo conducir sin tener la licencia la infracción más cometida, junto con no tener la Revisión Técnico Mecánica al día, adelantar en zonas prohibidas e ignorar las señales de tránsito.



El generl Castrillón reiteró el llamado de las autoridades a conducir con precaución "pedirle a todos los que vienen retornando o van a sus lugares de destino que conduzcan con mucha precaución. No hay afán de llegar, lo importante es llegar sanos y salvos", concluyó.

Durante este puente festivo, toma precauciones y no salgas de viaje sin ningunos de estos elementos que garantizarán tu #SeguridadVial y un #RetornoSeguro. pic.twitter.com/R268yAeG93 — ANSV Colombia (@ansvcol) 20 de marzo de 2018

ELTIEMPO.COM