16 menores lesionados por choque de su transporte escolar

30 de abril 2018 , 10:29 a.m.

A la clínica La Samaritana y el Hospital del municipio de Los Patios, en Norte de Santander, fueron trasladados 16 menores de edad que resultaron lesionados luego que la buseta de transporte escolar en la que viajaban se viera involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este lunes.

De acuerdo con el director de Tránsito de esa Población, Manuel Omaña, al parecer, la conductora del vehículo habría omitido una señal de pare en la avenida tercera con calle 31 en el sector de La Cordialidad, ocasionando el choque con una buseta de transporte público.

“Lo que informan los agentes y la comunidad es que la conductora no respetó la señal de pare y venía un buseta de transporte público, que al parecer, le pegó por la parte trasera al vehículo escolar generando que este se volcara”, explicó el funcionario.



El director de Transito señaló que los menores no presentan lesiones de consideración. La conductora del vehículo escolar, que no tendría en regla su documentación para su funcionamiento, y un peatón también resultaron afectados.



