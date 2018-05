Abstencionismo amenaza elecciones atípicas en Cartagena

El abstencionismo es el mayor riesgo que advierte la Misión de Observación Electoral, MOE, en las elecciones atípicas a alcaldía de Cartagena que se llevan a cabo este domingo.



"En las pasadas elecciones atípicas, donde se eligió a Dionisio Vélez, la participación fue menos del 30 por ciento de las personas habilitadas para elegir; con un abstencionismo del 70 por ciento la compra y venta de votos es una práctica fácil de ejecutar. Así, ganar las elecciones para la gente más corrupta es fácil", señaló Ana María González, delegada de la MOE para Cartagena.

En la ciudad hay 52 puestos de votación en alerta por fraude electoral.



"Esta es una ciudad vulnerable a todo tipo de riesgos electorales, parte de la población tiene enquistadas en su cultura parte de las acciones que no se deben hacer en una jornada electoral, por ello hacemos un llamado para ejerzan el control sobre los votantes y los partidos políticos que le están haciendo el quite a la legislación", agregó la delegada de la MOE.



El corregimiento de Bayunca, y los sectores de Olaya, Pozón y la Candelaria, así como tierrabomba en la zona insular de la ciudad están bajo la lupa de las autoridades.

Bayunca fue escenario de la compra y venta de votos y manipulación al elector durante la pasada jornada electoral a congreso. Una mujer fue capturada con falsos tarjetones y con una gruesa suma de dinero para la compra de votos.

La MOE dispone de la línea telefónica 315 2 661969 para denuncias.



Registraduría lista



La Registraduría Civil tiene dividida la ciudad en 20 zonas y 70 puestos de votación: 55 en cabeceras municipales y 15 en corregimientos. Habrá 1.562 mesas instaladas y dos puestos para censos y más en cárceles; 10.310 jurados de votación acompañarán la jornada y 749.593 ciudadanos están habilitados para votar.



Además en 53 puestos de votación habrá sistema de biometría.



“A las 5 de la tarde esperamos tener listo el 100 por ciento del conteo de votos”, dice Heriberto Pérez Triana, delegado de la Registraduría para Cartagena.



Jorge Alberto Cardona, el segundo delegado de la Registraduría para los comicios del domingo aseguró que el Coliseo de Combate donde se concentra el total del material electoral una vez finalicen las elecciones ofrece garantías de seguridad.



"Ya lo hemos evaluado y el coliseo tiene las condiciones de seguridad. Por falta de recursos no nos fue posible alquilar el Centro de Convenciones, ni otro escenario en Mamonal. En el proceso anterior el coliseo fue garantía de seguridad y los jueces trabajaron con toda tranquilidad", señaló el funcionario.



Habrá ley seca



El Distrito emitió el decreto 0494 en el cual prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas entre el sábado 5 de mayo a las 6 de la tarde y el lunes 7 de mayo a las 6 de la mañana. No podrá haber espectáculos con picós ni eventos al aire libre, así como caravanas, tampoco podrán transitar camiones con trasteos, escombros, chatarras o gas. Está prohibida la venta y uso de materiales pirotécnicos.



“La invitación a los ciudadanos es vote a conciencia, piense cómo está hoy la ciudad, vea la crisis que vive Cartagena por cuenta de la corrupción. El primer paso para erradicar esa corrupción y malas prácticas políticas es no vender su voto”, concluye la delegada del MOE.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas