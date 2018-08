Abogado de Caicedo pide archivar procesos por centros de salud

La defensa del ex alcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, a cargo del abogado Iván Cancino, anunció que presentará un recurso de preclusión en el proceso que se adelanta contra el que también fuera alcalde de Santa Marta por presunta corrupción en la contratación de obras de mejoramiento de varios centros de salud.



Tras ocho meses que por solicitud de la Fiscalía comenzaron las audiencias contra el alcalde Rafael Martínez y su antecesor Carlos Caicedo, los avances son nulos respecto a la responsabilidad o no del mandatario y ex mandatario, asegura Cancino.



En la nueva diligencia que tuvo lugar esta semana en Santa Marta, el juez tampoco se pronunció sobre una medida de aseguramiento y programó otra audiencia de acusación para el 24 de agosto.

De acuerdo Cancino, es tan importante el caso de Caicedo, que incluso la Procuraduría le manifestó al juez que ni siquiera había inferencia razonable en la comisión de delito alguno, razón por la cual la defensa aludirá a la caducidad en su totalidad de dicha investigación, teniendo en cuenta la falta de coherencia y recursos por parte de la Fiscalía, que no haya elementos para demostrar la presunta irregularidad del exmandatario.



Siendo así como el profesional del derecho cuestionó categóricamente la poca pericia y un posible sesgo procesal a manos del ente acusador.

“Ante la evidencia de los argumentos que apuntan a que el doctor Caicedo no cometió delito, que los resultados de los puestos de salud se ven, que han habido dos administraciones las cuales han proferido mucho para la comunidad samaria, insiste en medida de aseguramiento, en nuevas imputaciones y en ataques personales, pues ya tiene que preguntarse uno a qué se debe, y eso nos deja muchas dudas sobre la posición de la Fiscalía seccional”, indicó Cancino, al asegurar que no hay necesidad de medida de aseguramiento.



Por su parte Caicedo le recordó a la ciudadanía que él no pudo celebrar indebidamente un contrato, cuando no lo suscribió, dado a que no era el gerente de la ESE, por lo que mucho menos pudo haber cometido el delito de peculado o cometer una violación al código penal de manera intencional o dolosa.

“En materia de peculado, ni siquiera di una orden de pago. Acá, evidentemente, la Fiscalía no prueba sus argumentos basados en que el alcalde Martínez y yo queríamos dañar a la comunidad”, apuntó Caicedo.



Asimismo, recordó que hace poco se entregó el puesto de salud de La Paz con una línea arquitectónica que busca dignificar la calidad de vida de los más pobres.



Finalmente, Caicedo fue enfático en señalar al fiscal seccional, Vicente Guzmán, al que calificó como “alguien que actúa con móviles distintos a lo estrictamente profesional y jurídico”.

Santa Marta