¿Los votos por Fajardo en el Eje Cafetero a dónde irán hoy?

El 27 de mayo pasado, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las tres ciudades capitales del Eje Cafetero votaron por el entonces candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, quien quedó tercero en esos comicios. De hecho, el profesor Fajardo ganó por amplio margen en Pereira, Manizales y Armenia.

Desde el día siguiente a esas elecciones, los votos por Fajardo se cotizaron, más aún luego de que él anunció que en la segunda vuelta -que se realizará hoy- votará en blanco, decisión que reafirmó la semana pasada.



Iván Duque -quien ganó las elecciones en los 53 municipios del Eje Cafetero, con excepción de las capitales y Pueblo Rico (Risaralda), donde ganó Gustavo Petro-, y este candidato, estuvieron la semana pasada en Pereira, Manizales y Armenia buscando los votos que le fueron esquivos hace tres semanas.



Analistas consultados por este medio en la región tienen diversas opiniones ante lo que puede pasar hoy.



La población votante en Manizales es en su mayoría joven y universitaria. Por ello, según los analistas Guillermo Calvo y Gabriel Méndez, una cifra cercana al 50 por ciento (de los 101.796 votos obtenidos por Fajardo en esta capital para primera vuelta) acompañará a Petro y el otro 50 se dividirá entre Duque y el voto en blanco. Mientras tanto, el resto del departamento podría aumentar su votación a favor de Duque.



Para Calvo, postdoctor en ciencias jurídicas y ex director del programa de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Manizales, gran parte del aumento de votos que presente Petro estará mediado por la adhesión de Antanas Mockus. “Muchos de los votos de Fajardo eran impulsados por la ola verde y académica de Mockus, y esos mismos definirán quien será el presidente. Mockus llegó un poco tarde a la campaña de Petro, pero solo hasta el domingo (hoy) veremos la realidad de su alcance”.



Calvo agregó que en la primera vuelta gran parte de los manizaleños manifestó estar “cansada de la política tradicional”, por lo que una figura de posible cambio generó el fenómeno que “no se repetirá en Caldas, pues en los demás municipios sí pesará la fuerza de la maquinaria y la fidelidad a los partidos”.



Entre tanto, Méndez, docente y doctor en estudios políticos, coincide en la posición de Calvo sobre lo determinante de la participación de Mockus en la campaña de la Colombia Humana, apelando al número importante de votos que representan los universitarios en la ciudad. “En diálogo con estudiantes de universidades públicas y privadas argumentan que votarán por Petro, aunque no les simpatice. Lo preferirán a él por encima de cuatro años más de uribismo”.



Méndez, comentó además, que los resultados que se den marcaran una tendencia para la región, pues aunque es de esperarse una victoria de Duque, el crecimiento de la aceptación a Petro es notable. “Hay muchos ‘fajardistas’ molestos con la decisión del voto en blanco, y eso neutralizó su temor a Petro”.



Ojo con la abstención

El analista político Orlando Parra afirmó en Pereira que en las ciudades, donde el voto es más “pensado” que en las poblaciones pequeñas, la gente le está sacando el “juste” a las maquinarias políticas y por eso votó independientemente por la opción que representaba el centro realmente. Sin embargo, advirtió que las maquinarias estuvieron quietas en la campaña por la primera vuelta presidencial, pero se activaron totalmente de cara al 17 de junio.



Parra había aseverado a este medio que el mito de que Pereira, Manizales y Armenia son ciudades uribistas se derrumbó el 27 de mayo pasado. Hay que esperar que sucede hoy.



Óscar Gutiérrez Reyes, directivo de las llamadas Dignidades e integrante del Moir (Movimiento obrero independiente y revolucionario), coincide en que los votos por Fajardo en las tres capitales se repartirán entre el voto el blanco, por Duque, Petro y habrá un porcentaje importante que se abstendrá de acudir a los comicios.



Gutiérrez hizo énfasis en que no cree que los votos de Fajardo se vayan a ir en su mayoría a uno de los dos candidatos en disputa sino al voto en blanco -como lo reiteró el excandidato- y muchos simplemente no votarán.



Aunque el candidato de Centro Democrático no ganó en Armenia en las votaciones de la primera vuelta, según los analistas lo más probable será que en la segunda vuelta sí logre el apoyo de la mayoría del electorado.



Para la politóloga quindiana, Daniela Sierra, los electores en Armenia y en los demás municipios del departamento “claramente se inclinarán por el candidato Duque, aunque en primera vuelta Fajardo logró una mayor votación en Armenia por encima de este”.



Sin embargo, la analista considera que por las características sociales, políticas y económicas de la región las propuestas de Duque “han calado más en los electores de aquí, que las del candidato Petro. De otro lado, pese a que el Quindío por tradición ha sido uribista y conservador, creo que por lo menos la mitad de los votos de Fajardo se van a ir hacia el candidato de la Colombia Humana tras el apoyo de Claudia López y Antanas Mockus que le han dado más peso a su candidatura”.



Agregó que “lo otro que hay que tener en cuenta es que seguramente los votos de German Vargas Lleras se van a ir hacía Duque. En Armenia ganó Fajardo porque muchos uribistas votaron por él porque no les convencía Duque, pero ahora que ya no está en contienda, esos votos volverán al Centro Democrático”.



Por Laura Usma Cardona, Laura Sepúlveda Hincapié y Fernando Umaña Mejía