51 mujeres van al mando del Buque ARC Gloria

El emblemático Buque ARC Gloria, embajador colombiano en los mares del mundo, emprendió un viaje inédito en sus 50 años de historia.



51 cadetes femeninas y solo tres masculinos de la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’ zarparon a bordo de la embarcación.

“Es la primera vez en la historia de la marina colombiana, que las mujeres representan el 90 por ciento de la tripulación en el buque escuela”, explicó el contraalmirante Francisco Hernando Cubides Granados, director de la Escuela Naval.



“Desde que ingresé a la escuela naval mi visión a corto plazo era ser una gloriosa, ahora que me encuentro en esta posición, me siento muy emocionada, con ganas de conocer todos los países que hay en este Sail, conocer nuevas culturas, compartir con los demás marinos, conocer buques, y sobre todo dar a conocer nuestro buque y nuestra cultura” expresó la cadete Heidi Aguilar, oriunda de Bolívar, Santander.



El viaje hace parte de la segunda fase del llamado crucero de entrenamiento, y en el marco de la regata Velas Latinoamérica 2018.



Un periplo de ensueño

​

Ellas viajaron desde Cartagena, en avión, el pasado 18 de junio, hasta el Puerto del Callao, en Perú, donde relevaron a un grupo de cadetes varones.



Allí, con sus corazones llenos de ilusión, nuestras ‘cadetes de acero’ zarparon el pasado viernes 22 de junio con rumbo a Guayaquil (Ecuador), luego seguirán su ruta por Balboa (Panamá), hasta Willemstad (Curazao) y regresarán a Cartagena el 21 de julio para participar en el encuentro de 12 buques del mundo, ‘Sail Cartagena de Indias 2018’.



El 27 de junio zarparán de nuevo hacia La Guaira (Venezuela), luego visitarán Santo Domingo (República Dominicana), y navegarán hasta Veracruz (México) y Norfolk (Estados Unidos).



Este gran crucero de entrenamiento finalizará en Cartagena el 6 de octubre próximo.



“Mi propósito personal es demostrarle a todo el mundo que las mujeres somos capaces de todo. El hecho de que en este embarque sean en la mayoría mujeres va a demostrar que, con voluntad, con esfuerzo, con disciplina, las mujeres también podemos y somos capaces de desempeñar cargos que por mucho tiempo se ha pensado que son los hombres los que las tienen que hacer como la fuerza para jalar los cabos, la pericia marinera, la capacidad de poder navegar bien. Yo sé y estoy segura que las mujeres somos capaces de desarrollar todos estos trabajos sin ningún inconveniente”, expresó la teniente de fragata Laura Ramírez, Oficial de Embarque.



Durante tres meses, en alta mar, las futuras oficiales recibirán instrucción a bordo sobre Navegación Astronómica, Control de Averías, Meteorología General, Navegación Electrónica, Maquinaria Naval Auxiliar y Maniobras.



“Me siento muy orgullosa de representar a mi familia desde acá, sentir que estoy haciendo algo bueno por ellos, más que todo llevar en mi corazón esas inspiraciones que ellos me daban día a día. Me siento muy agradecida por todo lo que han podido hacer y espero algún día poderles devolver el favor” agregó Paula Serrado, oriunda de Bogotá.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas