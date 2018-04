46.000 usuarios fueron atendidos en la Casa del Consumidor de Armenia

06 de abril 2018 , 05:00 a.m.

Tras cuatro años, desde que se abrieron las puertas de la Casa del Consumidor en Armenia, después de un convenio entre la Alcaldía y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ya se han atendido a más de 46.000 usuarios.



El último año alcanzaron la cifra de 17.000 usuarios atendidos, mientras que el primer año se recibieron 8.900 quejas. Así lo reveló ayer el director de la Red Nacional de Protección al Consumidor, Daniel Orozco, durante su vista a la capital quindiana.

En este sitio hay abogados y delegados de tres superintendencias que brindan servicio a los usuarios en toda la cadena de comercialización; desde garantías, protección contractual, hasta habeas data y todos los incumplimientos que se puedan presentar dentro del comercio, según contó el coordinador de la Casa de Armenia, Carlos Alberto Guinand.



“Hemos firmado 12 pactos de protección al consumidor con los alcaldes de los municipios del Quindío para proteger a los consumidores”.



Entre los derechos que más se vulneran son el cumplimiento de las garantías y el de la completa y debida información al usuario. “Ya se han realizado 400 audiencias de facilitación, así hemos logrado que 340 de estas quejas estén resueltas a favor de los consumidores. Es decir nos evitamos 400 denuncias o demandas contra los comerciantes del Quindío. Ya los usuarios están haciendo valer sus derechos”, dijo Orozco.



En los últimos meses la denuncia más recurrente es el incumplimiento en la entrega de las viviendas nuevas, según datos de la Casa del Consumidor a diario llegan entre tres y cuatro personas con esta queja. “Estamos adelantando procesos contra tres constructoras para que le resuelvan a los usuarios y se eviten una demanda. Pero lo mejor es que se informen bien antes de comprar una vivienda”, señaló Guinand.



Otra de las áreas con más quejas es la salud, la delegada de la Superintendencia de Salud atiende a más de 20 personas a diario que requieren medicamentos o procedimientos que sus EPS no les autorizan. Al menos 8.000 usuarios han sido atendidos en esta área.



De otro lado, desde 2015, en Quindío se han adelantado 73 visitas de control metrológico en estaciones de combustible o surtidoras de combustible líquido. En 10 de estas se han encontrado inconsistencias o estaciones que no se ajustan al control de la Superintendencia.



El ingeniero de la SIC, Jorge Carrascal señaló que más de un 86 por ciento de estas estaciones “se ajustan o cumplen con las medidas de control metrológico y si lo comparamos con otras regiones, esta es una región muy juiciosa”.



Y agregó que han impuesto dos sanciones ejecutadas por un monto superior a los 52 millones de pesos, “aunque la sanción ya salió el investigado tiene derecho al recursos de reposición”. Además hay cuatro procesos más pero aún no han salido las sanciones.



