En Pereira, ratificaron una parte del lote San Mateo para otros usos

Una nueva polémica se genera alrededor de la iniciativa de destinar parte de las 90 hectáreas que hoy ocupa el batallón San Mateo, en Pereira, para un gran parque. La Alcaldía ratificó que el 33 por ciento del predio será destinado a “otros usos del suelo”, lo que desató la airada protesta de promotores del parque.



Aunque el 66 por ciento restante del lote, que es propiedad del Ministerio de Defensa, quedaría en teoría para espacio público, una de las impulsoras del gran parque San Mateo, la concejala Carolina Giraldo, aseveró que ese porción quedaría convertida en un 38 por ciento neto para zonas verdes, porque hay que restar un 18 por ciento para vías y otro 10 por ciento para áreas de protección.

Giraldo resaltó que el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, siempre ha dicho públicamente que el parque tendrá como mínimo el 50 por ciento del área total del predio y con esa decisión ese compromiso no se cumple. Los promotores del parque han pedido un 75 por ciento para espacio público e, incluso, actualmente hace trámite una consulta popular que va por el 100 por ciento para parque.



El porcentaje del 33 por ciento se fijó en los lineamientos de la Actuación Urbana Integral Parque San Mateo, los cuales los comenzó a desarrollar la administración municipal el año pasado a través de la Secretaría de Planeación.



El documento técnico de los lineamientos está en revisión, tras lo cual se iniciará una etapa de socialización antes de la formulación de la AUI. Esta última fase del proceso, según la secretaría de Planeación municipal, Claudia Velásquez, se contratará una vez se sepa el resultado de la ya mencionada consulta popular.

Velásquez aseveró que los lineamientos son el resultado de la participación ciudadana, “lo que quieren los pereiranos”.



Acerca de los reparos de la concejala Giraldo, la funcionaria afirmó que “los lineamientos que se sacaron para el parque San Mateo tienen que ver con el cumplimiento de la norma establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el que se tiene establecido que el 66 por ciento es para espacio público”.



El 33 por ciento, agregó la funcionaria, sale como una propuesta para que dentro de la AUI se puedan proponer otros usos que le den vida y sostenibilidad a un gran parque, que puede llegar a ser ese lote donde está ubicado el batallón San Mateo.



La Secretaria puntualizó que esos usos pueden ser para “vivienda, comercio, servicios, equipamientos. Todo depende de la gestión que se haga alrededor de ese lote”.



Sin embargo la concejala Giraldo argumentó que más allá de la norma, los lineamientos de la AUI San Mateo están tomando como referencia lo que se hizo en el lote donde estaba ubicado el batallón Paraíso, en Barranquilla, en el que se dejó el 33 por ciento para otros usos. “Aquí no tenemos que hacer exactamente lo que se hizo en Barranquilla. Lo que funciona en Barranquilla no necesariamente funciona en Pereira”, aseveró la cabildante.



Giraldo no comparte el argumento de que los lineamientos de la AUI son resultado de la participación ciudadana, “porque cerca de 10 mil pereiranos -en una encuesta que realizaron varios colectivos- pidieron un gran parque y no un 66 por ciento que va a quedar en menos”.



