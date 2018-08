130 mil estudiantes están sin alimentación escolar en Santander

Desde el pasado 3 de agosto, 130 mil estudiantes de colegios de 82 municipios de Santander no reciben el suministro de alimentación por la suspensión de la ejecución del PAE (Programa de Alimentación Escolar).

Según la secretaria de Educación Departamental, Doris Elisa Gordillo, la interrupción se produjo tras la negativa de la interventoría de vigilar el contrato.

De acuerdo con la funcionaria, ese despacho le ofreció a la interventoría y al operador del PAE, una adición en tiempo y dinero para la continuidad de su operación, dado que se podían adicionar 26 días de acuerdo a la normatividad.



Al no aceptarse la propuesta por parte de la interventoría, el programa se quedó sin vigilancia y por lo tanto no se puede desarrollar.



“Le pedimos al operador y a la interventoría que nos recibiera una adición en tiempo y dinero, pero uno de los actores dijo que sí y el otro no (…) la norma no me deja a mí ejecutar si no tiene la vigilancia debida”, explicó Gordillo.



La Secretaria aseguró que están buscando acercarse a las universidades UIS y Nacional, que tienen un departamento de nutrición, para que ejerzan la vigilancia al PAE, pero que, si no es aceptada esta propuesta, se tiene que realizar una licitación que podría tardar hasta un mes. Mientras tanto, los 130 mil niños y jóvenes no recibirán alimentación.



“Ahora se busca una estrategia bajo el amparo de la ley, que permita hacer seguimiento, control y vigilancia de la ejecución de los días que faltan para el fin del periodo académico", precisó la funcionaria.



Desde la semana anterior la Procuraduría General de la Nación está vigilando la operación de este programa en todo el país, principalmente a la calidad de los alimentos que se entregan, además el ente de control pidió al Ministerio de Hacienda un informe de los recursos que se destinan a la alimentación escolar.



