105 familias desisten de comprar en Aquarela

Pese a que aún no se conoce el fallo de la juez décimo administrativo de Cartagena, Haisary Castaño Villa, sobre la viabilidad o no del proyecto multifamiliar para vivienda de interés social ‘Aquarela’, se supo que 105 familias desistieron de comprar allí.

A mediados de este mes la juez debe fallar a favor o no el proyecto de vivienda, al cual habían accedido 970 familias, pero que, según la Unesco y el Ministerio de Cultura, amenaza la declaratoria patrimonial de la primera ciudad turística del país.



“Aquarela no representa un riesgo para el título de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad otorgado por la Unesco en 1984, en el que se incluye el puerto, fortalezas y el conjunto monumental de la ciudad, ya que no atenta contra la preservación de los elementos amparados en la declaratoria de Patrimonio Mundial, es decir, no afecta el Valor Universal Excepcional, que es la razón por la que Cartagena ostenta el reconocimiento”, señaló Lucas Tamayo, gerente de la constructora de las cinco torres que se levantan a 200 metros del Cartillo de San Felipe.



Según él, “los elementos referidos en la lista de la Unesco son el puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena. No se limita únicamente al Castillo de San Felipe de Barajas, por lo que la permanencia de Cartagena en la lista de la Unesco implica un trámite que surte varias etapas y no depende únicamente del concepto que se emita sobre el Castillo”.



Pero otra lectura hizo la Unesco, luego de la visita a Cartagena, en diciembre del año pasado, del arquitecto argentino, Luis María Calvo de la firma consultora Icomos. “En este sistema, la estructura imponente del Castillo de San Felipe de Barajas (1657) se erguía en una posición estratégica y dominante para proteger los caminos terrestres de acceso a Cartagena. La declaración de valor universal excepcional de Cartagena destaca la importancia del formidable castillo de San Felipe sobre el peñasco rocoso que domina la ciudad…”, subraya en uno de sus apartes la misiva que fue enviada por la Unesco a la Ministra de Cultura, Mariana Garcés.



Salvo la carta enviada a Bogotá, a la fecha no existe un informe o concepto técnico del Comité de Patrimonio Mundial, que declare como amenaza a Aquarela.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas