¿Nada que ponerse? es hora de equilibrar su clóset

La pregunta “¿Qué me pongo?” es usual en el día a día de hombres y mujeres. Miran el clóset y, aunque está lleno de ropa, parecen no encontrar nada o no saber cómo combinar una prenda con la otra. Si a usted también le pasa, es probable que a su ropero le falte algo de equilibrio. La marca colombiana Punto Blanco , que lanzó su nueva colección exterior, le muestra las claves para el clóset perfecto.



Lo más importante para renovar el clóset de forma inteligente está en reconocer las prendas de tendencia y las que nunca pasan de moda. Balancear estos dos grupos le permitirá crear todo tipo de atuendos y hará más ágiles las mañanas frente al espejo eligiendo el look del día.



1. TENDENCIAS: PARA MANTENERSE AL DÍA

Las prendas de tendencia son las que traen detalles, colores o siluetas que están de moda en la actualidad. Con estos diseños se mantiene fresco el estilo y se muestra un lado más llamativo. Cuando usa prendas de tendencia, estas se llevan el protagonismo del look.



Tendencias en moda femenina

Para esta temporada, lo más atractivo son las prendas con boleros, los estampados a rayas y los escotes que enseñan los hombros. Para ocasiones más formales como el trabajo o la noche, los tejidos con efecto metalizado también traen un toque único que se roba la atención. Todas estas propuestas para otoño 2017 hacen parte de la nueva colección de Punto Blanco.



Tendencias en moda masculina

Los hombres también hablan el lenguaje de las tendencias, incluso en detalles más sutiles. Para días de oficina, las camisas con cuello mao refrescan el estilo con su diseño minimalista. El fin de semana, los pantalones y bermudas en silueta jogger, ponen una actitud deportiva totalmente cómoda. Además, las chaquetas bomber y las camisas en chambray (tejido ligero similar al denim), traen versatilidad al armario en semana y días de descanso. Todas estas tendencias las propone Punto Blanco en su oferta masculina.



2. INFALTABLES: LOS QUE NO PASAN DE MODA

Es un hecho que no todas las tendencias combinan entre sí. Por eso es necesario tener un contrapeso en el clóset: prendas de diseño más básico y en colores que se mezclen fácilmente con cualquier compañero.



Los esenciales que toda mujer debe tener a la mano, sin importar la temporada: la clásica camisa blanca, un pantalón negro en silueta skinny, un jean azul oscuro de diseño limpio, un blazer y unas sandalias estilizadas que hagan de cualquier look algo formal. Estos infaltables los encuentra en la colección de Punto Blanco con pequeños detalles únicos que los convierten en los favoritos del día a día.



Los esenciales del estilo masculino son también piezas limpias en colores neutros que permiten múltiples mezclas con el resto del clóset. La clave para ellos está en el ajuste: un blazer gris o negro que encaje bien de hombros, un pantalón en caramelo o arena que tenga el largo preciso, una camiseta polo en azul marino y una camisa blanca que no queden demasiado sueltas. Es posible armar un ropero versátil con estas piezas, todas disponibles en Punto Blanco.



Con el equilibrio de estos dos tipos de prendas, infaltables y de tendencia, sus posibilidades al vestir se multiplican: podrá jugar con una camisa de moda y un pantalón sencillo o elevar el estilo de una prenda superior e inferior clásicas con una chaqueta más actual. Si disfruta arriesgarse con la moda, podría combinar una prenda con la silueta de temporada y otra con un color fuerte, incluso rematarlas con accesorios llamativos. Mocasines, tenis, carteras y gafas, el punto final de un buen look. También parte de lo nuevo que trae Punto Blanco para que a su clóset no le falte la armonía.



3. La revista Vogue también le ayuda a cambiar de estilo

Vogue Latinoamérica eligió 5 looks claves para la temporada de otoño 2017 y puede encontrarlos en tiendas Punto Blanco de todo el país. Los #VoguePicks son mezclas atrevidas e inesperadas pero totalmente en tendencia, para los amantes de la moda. Juegos de texturas, chaquetas de estilo militar, hasta prendas de pijama traídas al look de día, como las llevan las celebridades e íconos de estilo.



Para renovar su clóset, conozca ya esta selección de productos especiales en Punto Blanco en www.puntoblanco.com.co

