Historias de 12 sobrevivientes

Aunque para muchos Tumaco, un municipio ubicado en el Pacífico sur colombiano, es solo un territorio donde abunda la coca y la ilegalidad, para otros es un lugar de sueños y esperanza. Así lo demuestran día a día doce mujeres que a pesar de haber sido víctimas de uno de los peores crímenes, la violencia sexual, hoy siguen de pie, luchando, sonriendo, amando y empoderando sus voces para demostrar que salir adelante es posible.



Ellas están vivas y hoy más que nunca siguen su lucha en contra del silencio. Son un modelo para otras mujeres víctimas de violencia que no se atreven a hablar por miedo o por vergüenza. Son amas de casa, cocineras, estilistas y madres. Sin embargo, muchas tienen jornadas laborales de más de doce horas con salarios precarios que no les permiten ni siquiera cubrir sus necesidades básicas.



Estas mujeres fueron la inspiración de la campaña No Es Hora De Callar, que con el apoyo de EL TIEMPO Casa Editorial, las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Fundación para la Libertad de Prensa, comenzó un trabajo en octubre del 2016 para darles poder a sus voces. En esta segunda etapa de lo que se denominó como Proyecto Tumaco, las mujeres aprendieron a contar historias. Por esto, un grupo de periodistas voluntarios viajó a este municipio nariñense y las capacitó en la realización de contenidos periodísticos.



A través de fotografías, podcasts, video y radio, ellas narraron diferentes historias y mostraron, desde sus propias voces, la cara positiva de Tumaco. Decidieron contar historias sobre la pesca, el turismo, la danza, la gastronomía y el proceso del camarón.