Muere otro niño wayuu por desnutrición

Una nueva muerte por desnutrición se registró en el municipio de Manaure (La Guajira), por causas asociadas a la desnutrición, denunció el líder indígena wayuu Javier Rojas, peticionario de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CDIH, a favor de esa comunidad indígena.El menor de unos 7 meses de nacido, pertenecía a la comunidad Wuapuna, en zona rural del municipio de Manaure, y su deceso se produjo en horas de la noche de este viernes, en su comunidad.

“Lamentablemente seguimos reportando la muerte de nuestro niños, que mueren esperando la anhelada atención del Gobierno nacional, en el cumplimiento de las medidas cautelares que no ha sido posibles”, dijo Rojas.



De acuerdo a lo informado por Rojas, el menor recibió atención médica en el Hospital Armando Pabón de Manaure, a través de un programa que adelanta la Secretaría de Salud, “lamentablemente no solo con salud se va a solucionar este problema, el tema es que haya suministro de agua y alimentos en cada una de las comunidades en donde se registra este flagelo”.



El líder indígena señala además, que las causas de muerte de los menores sigue siendo la desnutrición, “desafortunadamente en territorio no hay agua para consumo humano, no hay alimentos y mientras siga esta problemática van a seguir muriendo y aumentando las muertes de los integrantes e la comunidad, no solo de la niñez, sino por parte de las madres gestantes y lactantes, así como de la población de la tercera edad”.



Finalmente asegura que en lo que va corrido del año se han registrado 14 muertes por estas causas, “pueden ser más, mi situación de amenaza no me permite llegar a todas las comunidades. Mientras que las cifras oficiales reportan once menores que han muerto por desnutrición. En 2016, llegó a 90 fallecidos.