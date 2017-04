Monitoreo al sur del Atlántico ante subida de nivel del río Magdalena

El aumento en los niveles del río Magdalena obligó a paralizar algunas obras de contención y control de inundación que el Fondo de Adaptación ejecuta en estos momentos en el sur del Atlántico.

Si bien la comunidad tiene claro que bajo esas condiciones no se puede continuar con los trabajos en sectores como el muro que protege al municipio de Santa Lucia de una inundación del Canal del Dique, reclama monitoreo permanente a los niveles del río, para que no se repita la tragedia que dejó el invierno del 2010, cuando el cono sur del departamento se inundó.

El Fondo de Adaptación inició desde finales del año pasado las obras de protección de Santa Lucía, con la intervención de 1.300 metros de muro protección del pueblo. Ya fueron asegurados puntos como la plaza Son de Negros, pero en la parte baja fue interrumpida la instalación de colchas de concretos debido a que el Canal del Dique, brazo del río Magdalena, comenzó a subir de nivel.



El Inspector de Suán, Gustavo De la Rosa, dijo que en tramos como Las Compuertas-Villa Rosa, entre los municipios de Manatí y Santa Lucia, no se han intervenido, situación que no deja de alterar a los habitantes de esta zona.



“Necesitamos que se aceleren las obras que blinden a l sur del Atlántico de inundaciones, hasta el momento se avanzan en trabajos de control, pero el gran proyecto de colocar exclusas y compuertas en el Canal del Dique aún no inicia”, señaló De la rosa.



Sobre el tema la secretaria de Infraestructura de la Gobernación, Mercedes Irina Muñoz, envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes del sur del Atlántico al manifestar que en los puntos que el agua lo permite se siguen las obras de protección en el Canal del Dique.



La funcionaria enfatizó que ya se terminaron las obras en los puntos críticos, y que se realiza monitoreo permanente en todo el sur del Atlántico.



Por su parte el subsecretario de Gestión de Riesgo del departamento, Edinson Palma, informó que se viene implementando un sistema de alerta temprana y monitoreo permanente al río, y aseguró que en estos momentos no hay riesgo.



El río está aumentando diariamente unos 7 centímetros. El registro está en 4 metros 80 centímetros y la cota de desbordamiento está en 9 metros, de acuerdo con los reportes de la Estación de San Pedrito en Suán.