Yuberjén dice que no recibe apoyo de la Gobernación de Antioquia

El boxeador colombiano Yuberjén Martínez, medallista de plata en los Olímpicos de Río en la categoría de 49 kilogramos, dijo que desde hace cuatro meses no recibe “apoyo económico” de la Gobernación de Antioquia.

“Lastimosamente por parte de nuestro departamento no se han dado las cosas, ya tenemos aproximadamente cuatro meses que no nos llega el apoyo económico”, afirmó al noticiero Noticias Uno Martínez, quien será abanderado de Colombia en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta que comenzarán el próximo sábado.



El púgil antioqueño dijo además que por la situación su familia se ha visto afectada, así como su preparación para los Juegos de Santa Marta.



“Están dejando derrumbar aquello que hemos venido construyendo desde hace muchos años”, dijo el pugilista quien agregó que no es el único afectado por el retraso en el pago de los apoyos de la Gobernación de Antioquia.



“Muchos deportistas de Antioquia se fueron por esta misma problemática y eso es lo que no queremos”, aseveró.

Lastimosamente por parte de nuestro departamento no se han dado las cosas, ya tenemos aproximadamente cuatro meses que no nos llega el apoyo económico FACEBOOK

TWITTER

Hernán Elejalde, gerente de Indeportes Antioquia, que se encarga de entregar los incentivos económicos, dijo que el pago del apoyo económico depende del presupuesto que exista en la Gobernación. “Por un tema presupuestal no hemos podido pagar los últimos dos meses, por lo que no es justo que Yuberjén diga que se le deben cuatro”, señaló.



El presidente Juan Manuel Santos entregó el jueves pasado el pabellón nacional a los deportistas que representarán al país en los XVIII Juegos Bolivarianos, que reunirán a cuatro mil deportistas.



Una de las esperanzas de Colombia en estos juegos es Yuberjén Martínez, quien puso de nuevo en lo más alto al deporte de las ‘narices chatas’ en Río de Janeiro 2016 junto a la caucana Íngrit Valencia, que se quedó con la presea de bronce en la categoría mosca (menos de 51 kg).



El apoyo estatal para los deportistas es clave pues de ello se desprende su manutención. Muchos de los deportistas han abandonado sus actividades para buscar el sustento diario.

​

MEDELLÍN Y EFE