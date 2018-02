‘Ya son 4 las mujeres agredidas por concejal de Jardín’: Alcaldía

No solo insulta a las mujeres y busca subestimarlas, sino que también las empuja y hasta les pega, extralimitándose de su cargo como concejal del municipio de Jardín.



Así describen las víctimas a Juan Camilo Restrepo Sánchez, concejal de ese municipio del suroeste antioqueño, quien está envuelto en un escándalo por golpear a una mujer en plena vía pública, el pasado fin de semana.

Se trata de Sandra Ortiz, quien denunció la agresión ante la Fiscalía y se atrevió a mostrar fotografías de sus heridas. Según su versión, no solo la golpeó sino que le dijo: “esa es la hp, a quien se le va a morir la mamá de cáncer” y no le importó que la madre estuviera presente.



Esa no sería la única denuncia ante la Fiscalía contra Restrepo, ya son cuatro las mujeres agredidas por el solo hecho de no estar de acuerdo con sus opiniones.



Así lo aseguró la secretaria de Gobierno del municipio, Ángela Patricia Jaramillo Velásquez, quien contó que ella también fue su víctima y que interpuso la denuncia ante el ente investigador en septiembre pasado, pero hasta ahora no avanzan las investigaciones.

“Él me agredió verbalmente, sin duda es una persona polémica que no respeta a las mujeres. A mí me atacó porque quería un trámite que no surtía de legalidad y yo le advertí que no me prestaría para eso, entonces me insultó y me amenazó, me dijo que le tenía que firmar a las buenas o a las malas”, relató.



Y como si fuera poco, según la funcionaria, también agredió a un policía con hechos racistas.



La concejal Gloria Lucía Mesa confesó ser otra de las víctimas de Restrepo. Ella aseguró que sufre de 'matoneo' por parte del concejal desde 2016, cuando ella llegó al Concejo de Jardín, en reemplazo de un compañero que renunció.

"Empezó a hacerme la vida imposible, pisándome, golpeándome y fastidiarme, en repetidas oportunidades le dije que me respetara, hasta que en una reunión me insultó y me golpeó en el brazo delante de otros corporados, empleados del Municipio y expositores”, afirmó.



Ella le preguntó qué tenía contra las mujeres y empezó a insultarla más, la tildó de chismosa y vieja. “Tengo 65 años y me quedé callada, pensé que por ser un muchacho joven, había que entenderlo, pero estos e volvió un problema y cada vez aparecen más víctimas, el caso de Sandra, la joven del sábado rebosó la copa, él no solo la maltrató a ella sino también a su madre, que estaba ahí en ese momento”, concluyó.



