Ya se podrá recargar saldo de la tarjeta Cívica del Metro vía internet

Una de las grandes dificultades para ingresar a las estaciones del metro de Medellín, especialmente en horas pico, son las largas filas para adquirir un tiquete.



Si bien el metro realizó convenios locales comerciales para instalar más de 1.200 puntos de recarga externa distribuidos en el área metropolitana, muchos de estos no eran conocidos por los ciudadanos.

Por eso, para complementar la oferta, agilizar el servicio y descongestionar las filas, dicha recarga ahora se podrá hacer vía internet. Así lo anunció la empresa de transporte masivo, quien explicó que inicialmente arranca como un servicio para los viajeros que cuenten con tarjeta Cívica personal.



Hasta el momento, el Metro ha expedido poco más de dos millones de tarjetas personalizadas.



Las recargas se podrán hacer desde $5.000 hasta $99.000 por transacción. Esto, debido a que el proceso “requiere de un correo electrónico registrado en la plataforma digital que el Metro desarrolló para hacer posible estas transacciones y a la que se puede acceder a través de la página www.metrodemedellin.gov.co”.

Para usarlo, los viajeros deberán registrarse en la aplicación, habilitar un usuario y una clave, que serán su llave para explorar y utilizar este portal, que le permitirá además actualizar sus datos, verificar sus viajes o movimientos en el sistema metro durante el último mes y bloquear su tarjeta en caso de robo o pérdida de la misma.



Pasos para la activación.



1. Ingrese a la página web metro www.metrodemedellin.gov.co



2. Dé clic sobre el link que lo lleva a la aplicación de Cívica Transaccional



3. Ingresa a la plataforma con su usuario y clave. Si aún no los tiene, debe realizar el procedimiento para obtenerlos a través de la opción Usuarios no registrados.



4. Si no tiene correo electrónico registrado, deberá llamar a la línea Hola Metro 4449598 para hacerlo.



5. Cuando el usuario ya esté en la plataforma, activará la opción en el menú para la Recarga Virtual.



6. En este proceso deberá asociar el número de la tarjeta Cívica con su cuenta bancaria, validar los protocolos de seguridad que se tienen con el sistema PSE y cerrar la transacción.



7. Cuando reciba la confirmación de la recarga en su correo electrónico, el viajero quedará con un saldo por validar en la tarjeta.



8. Para activar este saldo, el viajero dispone de cualquiera de los más de 1.200 puntos de recarga externa distribuidos en el área metropolitana, todas las máquinas de recarga con las que cuenta el sistema, las máquinas lectoras de saldo y los puntos de venta en cada estación.



Medellín