Wiz Khalifa y los cultos a Escobar que indignan al Alcalde de Medellín

El rapero norteamericano Wiz Khalifa desató una polémica por subir varias imágenes de su visita a la tumba de Pablo Escobar en las redes sociales, situación que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó y calificó al artista como “sinvergüenza”.

El mandatario ha sido crítico de la ‘apología al delito’ de los artistas que rinden, de alguna manera, culto a Pablo Escobar, quien fue abatido en 1993 y cuya historia se ha replicado en los últimos años a través de series como ‘El patrón del mal’ y ‘Narcos’.



En repetidas oportunidades, Gutiérrez ha señalado que Medellín sigue luchando contra la cultura de la ilegalidad que dejó el narcotráfico.



Una de las situaciones que ha sido motivo de rechazo por parte del mandatario son los denominados ‘Medellín Narcos Tour’.



"Cada vez que alguien hace alusión a nuestra ciudad refiriéndose a su pasado violento, se abre una herida que no sabemos si algún día sanará. Reconocemos nuestra historia, por supuesto. No olvidamos esas épocas de miedo, en las que no sabíamos si regresaríamos a casa. El flagelo del narcotráfico dejó más de 20.000 muertos y una infinidad de víctimas directas e indirectas. Lo reconocemos todo, pero no queremos más ese estigma", señaló Gutiérrez sobre los ‘Narcos Tour’.



La Alcaldía de Medellín se indignó tras conocer un paquete turístico que ofrece la agencia de viajes Air Panama. Foto: Archivo particular

Ese plan turístico era promocionado por Air Panamá, empresa a la que le reclamó que hacer esa propaganda “es muestra del gran déficit moral que padecemos como sociedad. Nos falta aprender a ponernos en los zapatos del otro", añadió el alcalde de Medellín.



Entre tanto, el alcalde también mostró su descontento con el cantante de reguetón J Álvarez.



Gutiérrez, además, cuestionó al músico preguntándole si sabía quién era Pablo Escobar y continuó: "Es lo peor que nos ha pasado. Te voy a decir una cosa, Jay (...) eso es una ofensa a la ciudad, y no solo a la ciudad, sino al país. Miles de víctimas sufrimos con la tragedia y todavía la seguimos padeciendo".



Ahora, con las imágenes de Wiz Khalifa, quien estuvo en Medellín como artista invitado a ‘Future Carnaval’, nuevamente volvió a manifestar su descontento.



🎁 Una publicación compartida de Wiz Khalifa (@wizkhalifa) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 8:46 PDT

👀 Una publicación compartida de Wiz Khalifa (@wizkhalifa) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 8:45 PDT

“Cómo se nota que a este tipo no le ha tocado sufrir la violencia de estos narcotraficantes. Ese sinvergüenza en vez de haberle llevado flores a Pablo Escobar, le tuvo que haber llevado flores a las víctimas de la ciudad y le debe una disculpa a la ciudad”, añadió Gutiérrez.



ELTIEMPO.COM

Con información de AFP