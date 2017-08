En medio de negociaciones con mineros, regresa la ola de violencia

En medio de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Mesa Minera para levantar el paro que ya completa casi 40 días, algunos manifestantes de Segovia (Antioquia) lanzaron explosivos esta mañana en contra de oficiales del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad).



Así lo aseguró el alcalde de Segovia, Gustavo Alonso Tobón, quien detalló que tras días calmados, volvieron los hostigamientos, los disturbios y los ataques contra la Fuerza Pública.

“Un patrullero resultó herido en sus piernas con esquirlas y será trasladado a Medellín. No las perdió, pero resultó con quemaduras”, contó el mandatario.



Se trata de Fréder Rocha Mesa, quien sufrió dos heridas de balines. En el momento del ataque, el uniformado se encontraba con un grupo de uniformados en el sector de La Cucaracha, del municipio de Segovia.

​

El comandante de la Policía Antioquia, Wilson Pardo, confirmó el hecho y reiteró las infiltraciones de grupos ilegales en la protesta minera en Remedios y Segovia, que deja tres muertos y 50 heridos, niños desescolarizados, familias desplazadas, bloqueo de vías y desabastecimiento de alimentos.



“Allá están el Eln y el 'clan del Golfo' infiltrados. En este momento, recogemos material probatorio que nos permita concluir las investigaciones y capturar a los responsables de los ataques”, concluyó.

En este momento, recogemos material probatorio que nos permita concluir las investigaciones y capturar a los responsables de los ataques FACEBOOK

TWITTER

Acercamientos con el Gobierno

Pese a que se dan acercamientos entre el Gobierno y los mineros para levantar el paro, los mineros manifestaron que aún nada está acordado y se quejaron de la ‘falta de voluntad’ de la compañía.



Asimismo, el Gobierno había advertido, en cabeza del viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, quien reiteró que cualquier acción de dialogo no se puede mantener en un contexto de violencia.



La Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Minas y Energía le presentaron a la Mesa Minera una propuesta basada en sus peticiones iniciales resumidas en 14 puntos, de los cuales 10 tienen significativos avances, si bien, no están concretados del todo.



Uno de los puntos es brindarles acompañamiento y asistencia técnica a las alcaldías de Segovia y Remedios para la delimitación de las zonas de uso industrial en los esquemas de ordenamiento territorial (EOT) que permitan la reubicación de las plantas de beneficio, así como la implementación de medidas que permitan la eliminación del mercurio en el proceso de beneficio del oro.



Sobre este punto, representantes de la Mesa Minera indicaron que es muy positivo que exista ese compromiso y que esperan que las plantas de beneficio tengan un tiempo para adaptarse a las tecnologías limpias. De acuerdo con Elióber Castañeda, la cadena productiva de los mineros ancestrales se debe respetar, lo que implica que no será la Gran Colombia Gold la que desarrolle todos los procesos de beneficio del oro.



MEDELLÍN