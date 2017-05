¿Un video es prueba contundente para capturar a un delincuente?

En la era digital, las denuncias a través de redes sociales cada vez son más comunes. De hecho, muchos testigos de un fleteo, primero piensan en grabar y publicar un video, antes que llamar a la Policía.



Eso no está mal, pero si ni quiera se avisa a las autoridades, se cae en un error porque los uniformados no podrían detener al ladrón en flagrancia, es decir, minutos después del hecho, cuando todavía se puede hallar con los bienes que acabó de hurtar.

En Medellín, estos videos, que muestran al hampón mientras intimida a sus víctimas con arma de fuego, se convirtieron en una herramienta para ir tras los criminales.



Pero ¿es suficiente un vídeo para arrestar a un delincuente? EL TIEMPO consultó a expertos para resolver esta duda, que incluso ha traído polémicas.



Una de ellas fue a mediados de enero pasado, cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, vio un video de tres asaltantes, y decidió liderar el operativo de búsqueda para capturarlos. Si bien, en menos de 24 horas, logró los arrestos, un juez los dejó en libertad.

​

Max Yuri Gil, sociólogo y experto en conflicto urbano, aseguró que una filmación sirve para identificar a delincuentes, pero no para llevarlos a la cárcel. “En ningún caso esta herramienta es útil si no se apoya con otras pruebas, así la imagen sea clara, un juez debe ordenar una investigación judicial”, advirtió.



El secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, reconoció que una imagen no es suficiente para acusar a un delincuente, pero dijo que es muy útil porque brinda información de mucho valor, que ayuda a abrir una investigación e identificar a un delincuente.



“Cuando un ciudadano se atreve a grabar con su celular un delito, eso es presión para las autoridades, para dar positivos y aprehender a los responsables”, agregó Villegas.

La directora de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla, explicó que un video es muy importante porque refleja un hecho como tal, pero aclaró que el ente acusador no podría solicitar una captura si solo se tiene ese argumento.



“Las grabaciones deben acompañarse con pruebas que verifiquen que en efecto ocurrió el hecho delictivo, como por ejemplo, una declaración de un testigo o la denuncia de la víctima que confirme la fecha, y que en efecto, el hurto sucedió”, contó.

​

Para que un juez considere legal un arresto necesita flagrancia o suficientes elementos como reconocimiento fotográfico, testimonios, actividad de un agente encubierto, vigilancia, seguimiento e interceptaciones telefónicas que ayuden a identificar e individualizar.



La declaración de testigos o víctimas es necesaria, si no la hay, la Fiscalía no podría avanzar en las investigaciones.



Carrasquilla dijo que el último caso que se registró en la ciudad el pasado 23 de abril, en el que se vio involucrado alias Flechas, este presunto delincuente no se podía capturar solo porque en una imagen se ve mientras extrae algo de un vehículo. “Fue necesario ubicar a la víctima para que denunciara, declarara y lo reconociera”, afirmó.



La directora explicó que el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal dice que en caso de obtener una información a través de un video se puede constituir como flagrancia, siempre y cuando, haya acciones policiales minutos después de grabarse.



“Si la Policía activa los mecanismos urgentes de máximo cuatro minutos y lo detienen en la vía pública con los bienes que acaba de hurtar, eso sí sirve como elemento para la flagrancia, pero los casos que se han conocido en Medellín han sido tarde, ahí hay que ajustarlos con investigación. De lo contrario, la captura sería ilegal”, recalcó.



Este año, van tres arrestos contra fleteros, tras ser denunciados en redes sociales, pero todavía siguen en indagación por parte de la Fiscalía, otros casos de videos se adelantan, pero acompañados de denuncias e investigaciones.

​

“La Alcaldía entendió que no se puede presionar a las autoridades para lograr esas capturas sino que se necesita hacer un proceso, así sea corto, que nos permita recoger elementos para poder darle solidez a la investigación”, concluyó la fiscal.



Deicy Johana Pareja M.

Redactora de EL TIEMPO

En Twitter: @johapareja