Víctor Manuelle ofrece disculpas a Medellín por polémica canción

Ante las críticas a través de redes sociales por parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la polémica canción 'Amarte duro', Víctor Manuelle también usó su cuenta de Twitter para publicar otra carta, en la que pide disculpas por la controversia.

"Jamás sería capaz de ofender a nadie con intención premeditada y menos a Medellín, ciudad que me ha regalado tanto amor durante toda mi carrera", se lee en la misiva.



El cantante aseguró que está completamente arrepentido y avergonzado por incluir expresiones que le hayan hecho daño a la ciudad, aunque afirmó: "La música, al igual que cualquier arte, permite al artista jugar metafóricamente con cualquier idea aunque no la apoyes". Puso como ejemplo los roles que juegan en una producción audiovisual los actores.



Como una forma de revertir el error, el músico aseguró que ya está trabajando en otra versión que no incluya las frases alusivas a Medellín.

Como en oportunidades anteriores, Gutiérrez manifestó el largo camino que ha recorrido Medellín para desligarse de los prejuicios que por su historia, han caído sobre el territorio. Además, aseguró que cada estigma que se sigue perpetuando impide cerrar esas heridas.



"Aún existen niños que sueñan con ser los capos de sus barrios y esto pasa por gente que hace series donde Escobar es el protagonista o canciones, como la suya, que lo exaltan", dice la misiva.

Carta abierta a @FarrukoOfficial y @VictorManuelle ! Ni la ilegalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer es un juego. Respeto por Medellín. Como mínimo esperamos de ustedes una disculpa pública con nuestra ciudad y con las mujeres. pic.twitter.com/bQgFRmfXp4 — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 3 de mayo de 2018

Durante los más de 4 minutos que dura la canción, se hace alusión una vez a Medellín, a través de la figura de Pablo Escobar y la cocaína.



"Donde yo pongo el ojo, pongo la bala y no fallo. Esto que yo siento es puro como la coca 'e Medallo y no soy Pablo, pero tú sabe lo que te hablo. Si va a jugar con fuego, ma te va a llevar el diablo" se escucha en la canción.

Pero además de referirse a Medellín, ‘Amarte duro’ trata temas como el consumo de drogas, el sexo y el maltrato hacia la mujer, cuando menciona el caso de los cantantes de talla mundial Rihanna y Chris Brown, quienes terminaron su relación amorosa tras conocerse episodios de violencia de género en la pareja. “Y te voy a dar bien duro como Chris le daba a Rihanna”, dice parte de la letra.



Antes del mandatario local, la presentadora de radio y escritora paisa Paula Arcila, también expresó su inconformidad con la letra de la canción e incluso publicó un video donde usa la trova para refutar las palabras de los cantantes.

Al final de su respuesta, el puertorriqueño le pidió al alcalde compartir sus palabras en sus redes, para disculparse con toda la ciudad.



Esta no es la primera vez que el alcalde de Medellín decide cuestionar a personajes reconocidos por sus malos tratos a la ciudad. Con la visita del rapero y compositor estadounidense Wiz Khalifa a la tumba del narcotraficante Pablo Escobar, Gutiérrez también se indignó y realizó un comunicado público.



