Pague viaje en Metro con botellas y latas recicladas

En la estación Universidad del metro se realizó la demostración de la máquina piloto del proyecto Recarga Verde de las empresas Ciclo y Metro de Medellín.



La iniciativa, que entrará en funcionamiento a partir del primero de septiembre, busca que las personas puedan subsidiar su pasaje de metro a través del intercambio de botellas PET, de vidrio y latas, las cuales tendrán un valor de 50 pesos cada una, sin importar su peso.



La máquina, ubicada en el costado occidental de la estación, tiene una capacidad de almacenamiento de 2 metros cúbicos. Sin embargo, si ha de necesitarse un mayor volumen se podría cambiar, luego de cumplirse el plan piloto, explicó Lucas Tobón, ingeniero mecatrónico.

El valor por botella o lata es de 50 pesos sin importar el tamaño o el peso. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

El plan, que le apuesta a la sostenibilidad y el ambiente, pretende ser también modelo de inclusión para aquellas personas de escasos recursos económicos que, en ocasiones, no logran completar el dinero del pasaje.



Mauricio Soto, jefe de innovación del Metro de Medellín, comentó que por medio de encuestas realizadas en estratos 1, 2 y 3, el 69 por ciento de las personas estaban dispuestas a reciclar en su vida cotidiana, aumentando a un 82 por ciento al explicárseles que podrían obtener un beneficio.



El prototipo, que tiene un valor aproximado a los 60 millones de pesos, fue desarrollado a partir del trabajo de grado de Francis Alejandra Osorio, en la Escuela de Ingenieros de Antioquia.



A partir de este, un grupo de ingenieros mecatrónicos y administrativos, crearon Ciclo, la empresa de jóvenes emprendedores, ganadora de la licitación que gestionó Recarga Verde.

Para poder acceder al beneficio se debe traer la botella o lata limpia y en perfecto estado, para que el aparato logre así identificarlas. No obstante, si se acaba de consumir una bebida, no requiere lavarla, solo que esta no tenga ningún elemento sólido o líquido adentro.



Los delegados del programa resaltan la importancia de haber desarrollado un sistema que no requiera de códigos de barras ni etiqueta para poder identificar el producto, pues en otros países funciona solo así.



El piloto solo se llevará a cabo en la estación Universidad, pues las empresas tienen como parte del público objetivo a la comunidad de la Universidad de Antioquia. Para Carolina Restrepo, estudiante del alma máter, “la idea le parece genial y hay que apoyarla, además de implementarse en otras estaciones del sistema de transporte”.



Al lugar, llegó Anabeiba Torres, con una bolsa llena de botellas plásticas. Ella, quien trabaja hace 15 años como recicladora, escuchó la noticia y madrugó a recargar su tarjeta Cívica, logrando completar 900 pesos, quien aseguró que es mucho mejor cambiarlas por pasajes que por dinero en las empresas de reciclaje.



Los 50 pesos por botella es, según Soto, un precio motivador, sin embargo solo lo será en la iniciativa pues luego se redefinirá si el plan continúa.



La máquina tardó dos meses en su elaboración.







MEDELLÍN