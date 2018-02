Versiones encontradas por evento político de Gustavo Petro en Medellín

“Con o sin permiso, nos vemos en Carabobo norte. Medellín es democrática y pluralista”. Con esa frase, el candidato presidencial Gustavo Petro manifestó su intención de realizar un encuentro denominado ‘Vamos con Petro hacia una era de paz’.



A esto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó: “Lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley”, trinó Gutiérrez.

Con o sin permiso nos vemos en carabobo norte en Medellín. Medellín es democrática y pluralista. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 22 de febrero de 2018

Sr @petrogustavo lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley. Si actúa así como candidato, qué podemos esperar de usted como Presidente. @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PGN_COL https://t.co/EVtSikm45W — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 22 de febrero de 2018

Este cruce virtual se dio tras un anuncio del candidato presidencial indicando que el alcalde de Medellín impidió que se realizara el evento.



Según el equipo de campaña de Petro, ellos solicitaron los respectivos permisos el pasado 20 de febrero. Es decir, 48 horas antes de que se llevara a cabo, como dicta la norma.



Sin embargo, la Alcaldía de Medellín emitió un comunicado en el que indicó que no se cumplieron los requisitos para realizar este evento político.



Argumentó la Alcaldía que el evento no cumplió con los requisitos establecidos en las leyes 13 de 1997, 1493 de 2011, 1801 de 2016 y el decreto municipal 1199 de 2011 “por medio de los cuales se reglamentan la realización de espectáculos públicos y demás actividades que impliquen la concentración de personas con fines lúdicos, recreativos, deportivos, académicos o de manifestarse públicamente”.



Entre lo requerido, se evidencia lo siguiente:



1. Incumplimientos en la normativa de seguridad humana, matriz de riesgos (tarima y sonido), servicio de logística y plano de evacuación.



2. No se presentó a la Alcaldía de Medellín la póliza de responsabilidad civil extracontractual exigida por la ley.



3. No se entregó la documentación requerida que diera cuenta del pago a derechos de autor (música fonograbada y en vivo) bien sea por entidades de gestión colectiva o individual.



4. No se entregó la documentación del grupo de aseo y servicios sanitarios para garantizar el buen desarrollo del evento.



5. No se tramitó adecuadamente y en los tiempos necesarios el eventual cierre de vías y el servicio de apoyo en movilidad.



6. No se tramitó adecuadamente el cumplimiento de requisitos para el uso del Espacio Público.



Por su parte, los organizadores del evento, aseguraron que sí cumplieron todos los requisitos de Ley que regula la realización de concentraciones políticas “que son distintas a las concentraciones culturales, que tienen otro tipo de requisito (...) Ambulancias con operador de la firma Ciudad Frecuencia, 250 vallas, baños públicos portátiles, 300 unidades de policía, acompañamiento de la Personería, matriz de riesgo, etc. Hay documentación que certifica esto”.



MEDELLÍN