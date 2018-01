Venteros reubicados en San Antonio están en quiebra

“Esto comercialmente está muerto. Estamos esperando y cuidando estas latas, porque si uno se va pierde el puesto. Abajo, en Bolívar, donde estábamos, ya sabíamos que esto no servía aquí. Yo no sé qué nos pasó, nos dormimos y nos dejamos traer para acá”.Quien habla es Jesús Antonio Pérez, de 65 años, propietario de un puesto de relojería desde hace 15 años en el Pasaje Bolívar, hoy reubicado en el parque San Antonio.

La subsecretaría de Espacio Público, que acompaña los procesos de obras públicas en el centro de la ciudad, explicó que en el Paseo Bolívar se lograron identificar 450 venteros, entre estacionarios y semiestacionarios, que debían ser reubicados. Entre ellos Pérez.



La tarea inicial fue buscar un sector que cumpliera con algunas características similares a las que tenían en el Paseo Bolívar y que, además, estuviera cerca del tradicional lugar.

En una de las relojerías, su propietario asegura que si trabaja un día, se queda tres sin realizar arreglos. Foto: Esneyder Gutiérrez / Para EL TIEMPO

“Por eso se identificó el parque San Antonio. Un lugar cercano, que hace parte del proceso de transformación del centro y porque existe todo un programa de acompañamiento y de promoción del lugar”, aseguró Beatriz Villegas, subsecretaria encargada de Espacio Público de Medellín.



En total son 18 módulos con capacidad para 3 locales cada uno, los mismos que tradicionalmente fueron utilizados para las ventas en el alumbrado de Navidad que se realizaba en el río Medellín. Los módulos, de color amarillo como base, rodean el parque San Antonio. Algunos están decorados con grafitis alusivos a los Pica piedras, calaveras coloridas, flores, rostros y hasta animales.



Pero en el lugar no todo está lleno de color. De los 54 puestos, solo hay 10 abiertos, 2 de relojerías, 2 de artesanías, 3 pequeñas tiendas, una cafetería, un punto de revistas y una humilde miscelánea que, según sus propietarios, sobreviven de milagro.

“Es que este parque tiene muy mala fama. La gente dice que en el lugar los ladrones organizan y preparan los robos. Un día me tocó ver que pasaba una muchacha hablando por el celular y en la esquina unos morenos se lo robaron”, contó Guillermo Uribe, de 48 años, padre de cinco hijos y propietario de uno de los locales donde fabrican y comercializan artesanías naturales: llaveros, cortinas y pulseras.



Varios comerciantes aseguraron que antes de ser trasladados firmaron un documento con Espacio Público en el que se les informaba que serían trasladados de manera temporal a San Antonio y que, posteriormente, regresarían a sus tradicionales puntos.



“Donde estábamos, pasaban los pensionados que se vuelven clientes y compraban el tinto y el cigarrillito. Por aquí también es muy transitado, pero por los indigentes o personas así. Es más, los pocos clientes que llegan me dicen que ponga mucho cuidado, esto es muy peligroso, no le dé confianza a los locos”, dijo en voz baja, Brianda Ríos, otra vendedora.



En el parque también hay locales fijos donde, principalmente, comercializan licor. “Esto es muy solo aquí en semana, solo de viernes a domingo se ve gente que llegan a beber”, manifestó Carolina Castañeda, trabajadora del local Buchanan's.



La subsecretaria de Espacio Público aseguró que todos los traslados que se han hecho, y se van a realizar, se están haciendo concertadamente con los comerciantes.

No todos los venteros de las obras del Paseo Bolívar necesitaron trasladado.

Durante el día, el parque permanece solo y en las noches hay mayor afluencia. Foto: Esneyder Gutiérrez / Para EL TIEMPO



Para generar menos impacto, se acordó con la secretaria de Infraestructura un modelo de trabajo con intervenciones parciales en las obras, que les permitiera continuar a algunos comerciantes vendiendo sus productos.



Según los cronogramas de las obras del Centro, el próximo traslado se hará a 6 polígonos que albergan entre 250 y 270 venteros en el Paseo Bolívar. También en la obra Paseo de la Playa, que hace igualmente parte de la renovación del Centro, se prevé el traslado de 60 venteros más. Según Espacio Público, los traslados los iniciaron ayer y se espera que para finales de este mismo mes, finalicen.



Por esta razón, Espacio Público les está solicitándoles a los venteros que serán retirados, que ellos mismos busquen un lugar y hagan la propuesta formal.



La Secretaría estudiará la viabilidad de las propuestas y, en caso de ser negativa, la Subsecretaría les hará una contrapropuesta que permita llegar a un acuerdo final.



La idea de las obras de renovación del Centro, según explicó la alcaldía de Medellín, es transformar y recuperar el espacio público,para que la gente regrese y se apropie del Centro de la ciudad, donde encontrará lugares pensados para el disfrute y donde el peatón tenga prioridad.





Esneyder Gutiérrez

Para EL TIEMPO

@esneyderfoto