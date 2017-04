Venezolanos se reúnen en Medellín para protestar en contra de Maduro 

Con camisas blancas y banderas, un grupo de venezolanos se reúne esta tarde en el parque El Poblado de Medellín para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro y por su decisión de sacar al país de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Toni Vitola, coordinador del partido político Voluntad Popular en Medellín, explicó que venezolanos, radicados en 80 ciudades del mundo se unirán para apoyar a las personas que afrontan la crisis de su país.

Vitola explicó que desde el 4 de abril, cuando empezaron las protestas, en el vecino país, van 29 homicidios y más de 1.000 detenidos.



“Los venezolanos del exterior le enviaremos un mensaje a nuestros hermanos que luchan día a día por el cambio de nuestro país. También rechazamos los atropellos por parte del gobierno de Nicolás Maduro hacia ellos”, resaltó.

En lo que coincidió la ciudadana de ese país, Adriana Galindo, quien explicó que “Venezuela tiene tanta hambre, que lleva casi un mes de protesta. Estamos en contra de las cosas atroces que hace el presidente Maduro, por todos los muertos que van, por esta la crisis horrible, que ya se salió de control”, dijo.



Galindo afirmó que además de los homicidios, en Caracas y otras ciudades, la gente se deja morir de hambre, de enfermedades y de depresión, no luchan porque no ven una luz.



“Vivir en Venezuela es morir, pero estando vivo. Una amiga que sigue allá me contó que les cortaron la energía y el agua, que están matando a la gente, no hay jabón, ni papel higiénico ni champú. A todo eso se suma, que si su cédula de ciudadanía termina en 4, solo puede comprar cosas los miércoles, el resto de la semana no”, explicó.



De acuerdo con cifras de Voluntad Popular, en Medellín hay unos 30.000 venezolanos, pero que todos los días las personas atraviesan la frontera y viajan a la capital antioqueña.

Según el coordinador, solo 8.000 de esos, poseen la doble nacionalidad. “En los años 70, 80 y 90, muchos colombianos se fueron para Venezuela a buscar oportunidades, ahora ellos y sus hijos están regresando”, explicó Vitola.

También advirtió que hay un alto número de ciudadanos del vecino país que no se han podido establecer de forma legal porque no tienen una visa de trabajo, están con un visado de turismo, que les dura tres meses.



"Los venezolanos preferimos vender caramelos en Medellín que ejercer nuestras carreras de abogados, médicos e ingenieros en nuestro país", concluyó Giraldo.



