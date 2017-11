Espacio para el arte popular en salón BAT

07 de noviembre 2017 , 08:30 a.m.

El arte de la gente. Así se traduce la exposición que “le llega a todos y refleja nuestra identidad”, según aseguró Ana María Delgado, gerente de la Fundación BAT.



Ella, quien dirige la entidad que dio vida a la muestra, argumentó que las personas no necesitan de un manual para observar los trabajos que, en su mayoría, son el reflejo de las vivencias de la comunidad colombiana.



El V Salón BAT de Arte Popular - Colombia Pluriétnica y Multicultural, fue inaugurado el pasado 19 de octubre e irá hasta el 14 de noviembre en la Cámara de Comercio de Medellín, sede centro.



La Sala Arte del instituto recogió las 58 obras realizadas por artistas empíricos nacionales, del común, poco o nada reconocidos, quienes no tienen una profesionalización sino que son autodidáctas.

Entre las propuestas escogidas se encuentran trabajos realizados con madera, esculturas, pinturas, fotografías, videos e instalaciones, los cuales fueron revisados por Eduardo Serrano, curador y crítico de arte; Gloria Triana, antropóloga y documentalista, y Guillermo Londoño, artista plástico. “El hecho de que sea popular no le quita calidad”, aseveró Delgado.



De los 58 proyectos escogidos fueron premiados, por tandas, seis de ellos. El primer puesto se lo llevó Camino’, del artista Juan Francisco Cantillo Castillo de Sabanagrande, municipio del departamento Atlántico, en la que una sola pieza tallada en madera transmite el silencio y la desolación de una tragedia invernal.



El segundo premio lo ganó el antioqueño Draison Murillo con su obra Pelea, Crimen y Castigo, 15 años tras las rejas. El artista, quien estuvo preso y ahora es cotero en la plaza Minorista, reflejó por medio del dibujo lo evidenciado en prisión.



A su quinta edición, 6.000 artistas han participado con 80 exhibiciones, vistas por cerca de un millón de personas en el país.



Rescatar manifestaciones culturales y hacerlas visibles es uno de los objetivos de la fundación, que espera lanzar una nueva convocatoria en marzo del 2018.



“El arte es una terapia liberadora”, concluyó Delgado, quien afirmó que lo más importante para participar del concurso son las ganas y el talento.





MARÍA CAMILA SALAZAR RUIZ

Para EL TIEMPO

camsal@eltiempo.com

MEDELLÍN