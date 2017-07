Con cepos inmovilizarán a los conductores mal estacionados en Medellín

15 de julio 2017 , 10:29 a.m.

El problema de los conductores que se parquean en sitios prohibidos afecta toda la ciudad. Tan solo en el 2016 se impartieron 45.569 comparendos por estacionarse en lugares prohibidos, y hasta el 30 de junio de este año ya se habían hecho 26.784 multas por esta infracción, según datos de la Secretaría de Movilidad.



Para enfrentar esta problemática la Alcaldía ya se había puesto en la tarea de aumentar las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) para darles a los ciudadanos más celdas de parqueo, pero también, en mayo, se aprobó la resolución 366 del 2017, con la que se da vía libre al uso de cepos para bloquear las llantas de los vehículos estacionados en sitios prohibidos.

El agente de Tránsito que acompaña el procedimiento dará la orden al operador para que proceda a instalar el respectivo cepo en la llanta delantera izquierda del vehículo

"Una vez identificado un vehículo que se encuentre inmerso en los supuestos de hecho que ameriten el bloqueo del vehículo sin que se encuentre en el sitio el conductor o responsable del rodante, el agente de Tránsito que acompaña el procedimiento dará la orden al operador para que proceda a instalar el respectivo cepo en la llanta delantera izquierda del vehículo”, dice el numeral tres de la resolución.



El documento resolvió, entre otras cosas, crear rutas diarias que los agentes de Tránsito recorrerán para identificar a los mal estacionados.



Igualmente explica que los cepos también se aplicarán a quienes se estacionen en las ZER y no cancelen la tasa; y que la instalación o remoción del aparato no generará cobro a los conductores.



Aunque en la Secretaría de Movilidad no dan fechas concretas en las que esta medida comenzaría a regir, se espera que su inicio sea este año, al mismo tiempo que una campaña de cultura ciudadana que liderará la Alcaldía.



Sobre la problemática del parqueo en sitios prohibidos el Concejo de la ciudad tuvo un debate el mes pasado.

Multiplicar las zonas ZER, debe ser el Estado el que determine dónde parquear, cuánto vale... Así se regula el parqueo, se crean empleos formales y se obtienen recursos adicionales

Daniel Carvalho, uno de los corporados, dijo que los cepos le parecen una buena medida, pero que no debe ser la única. “También he propuesto multiplicar las zonas ZER en la ciudad, debe ser el Estado el que determine dónde parquear, cuánto vale y debe ser el Estado, y no los informales, el que cobre ese dinero. Así se regula el parqueo, se crean empleos formales y se obtienen recursos adicionales para invertir en movilidad sostenible”, dijo Carvalho.



El concejal también hizo hincapié en la necesidad de crear un Plan de Gestión del Estacionamiento dentro del Plan de Movilidad de la ciudad, y resaltó que antes de aplicar cualquier medida, se debe hacer una campaña ambiciosa de cultura ciudadana, liderada por el Alcalde, que tenga continuidad en el tiempo y evaluación del impacto.

