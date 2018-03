Hay 80 indígenas confinados en su territorio por temor ante combates

Una difícil situación siguen viviendo 20 familias indígenas Zenú, de la vereda el Tigre Dos, en el municipio de Caucasia (Bajo Cauca antioqueño). Desde hace una semana salieron de sus respectivos hogares y se concentraron juntos en uno de los cabildos de la comunidad, con el fin de protegerse de los peligros que viven ante la presencia de grupos armados al margen de la ley.

En total son 80 personas que están en condiciones de hacinamiento en el lugar y con carencias en el acceso a los servicios básicos, como el agua potable, así lo denunció el consejero de la comunidad, Richard Sierra, quien agregó que el temor de las familias aumentó luego del asesinato de uno de sus líderes indígenas, a principios de marzo.



"Se generó un desplazamiento interno, las familias llegaron hacia un solo sitio de reunión, como estrategia por el nivel del riesgo de grupos ilegales en la región, llegan con pocas pertenencias, no hay capacidad logística, están en un pequeño rancho, no es un albergue adecuado", expresó Sierra.



La secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, confirmó el hecho y explicó que diversas instituciones como la personería municipal y la gobernación de Antioquia están analizando la gravedad de la situación para tomar medidas de atención a la comunidad.

Llegan con pocas pertenencias, no hay capacidad logística, están en un pequeño rancho, no es un albergue adecuado

La funcionaria añadió que en ese sector hay presencia del 'Clan del golfo' y otros grupos armados y que el Ejército está en la zona para garantizar la seguridad. También confirmó que los indígenas aún no han decidido salir del todo del territorio hacia la cabecera municipal de Caucasia.



Para Llanedt Martínez Ruíz, gerente indígena del departamento, la situación es muy preocupante, en vista de que los indígenas no se pueden mover libremente en sus territorios ancestrales ni practicar sus actividades de agricultura.



La funcionaria también explicó que esta no es la única situación de confinamiento o desplazamiento de estas comunidades, en Cáceres, también en el Bajo Cauca, hay al menos 30 familias de la comunidad Campanario que están desplazadas en el casco urbano.



La Organización Indígena de Antioquia (OIA) hizo un llamado a la institucionalidad para que acompañen a las familias afectadas, con albergue y atención humanitaria, así como medidas integrales que permitan garantizar el retorno a los territorios y que no se basen únicamente en presencia de la Fuerza Pública.



