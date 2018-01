Una vez más se aplaza fallo condenatorio por desplome de Space 

Por el voluminoso expediente -el fallo tiene 154 páginas-, el juicio penal por la muerte de Juan Esteban Cantor Molina, único residente fallecido en el colapso de la torre seis del edifico Space en El Poblado (Suroriente de Medellín), hecho registrado el 12 de octubre de 2013 y en el que murieron otras 11 personas, requerirá hasta dos audiencias más.

La Juez Primera Penal del Circuito, con funciones de conocimiento, alcanzó a leer ayer solo la mitad de la sentencia condenatoria en primera instancia, por homicidio culposo, contra Pablo Villegas Mesa, representante legal de la constructora CDO; María Cecilia Posada Grisales, directora del proyecto; y Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, diseñador estructural.



La diligencia proseguirá el lunes 22 de enero a la 1:00 p.m. y de ser necesario, continuará el 29 de enero, esto, debido a que la agenda del juzgado ya tenía diligencias programadas con anterioridad.



La investigación penal había precluído por 11 de las muertes, trabajadores todos que estaban laborando la noche del derrumbe, debido a la reparación integral de los familiares de las víctimas. El proceso continuó por el deceso de Cantor, residente que falleció por aplastamiento luego de haber estacionado su vehículo en límites de la torres cinco y seis.

Ninguno de los tres procesados se hizo presente ayer en la audiencia de lectura del fallo, debido a que, como están en libertad, no era requisito su asistencia. La sesión estuvo abarrotada de medios de comunicación y contó con la representación de la familia Cantor que espera la resolución del caso después de cuatro años de la tragedia.



Ángela, hermana de Juan Esteban, dijo que la no asistencia de los procesados “es una falta de respeto hacia el proceso” y que la expectativa es que la juez, “el día que sea, emita una sentencia ejemplar”.



La representante de la judicatura hizo un resumen de los alegatos de conclusión de cada una de las partes (Fiscalía, Ministerio Público, apoderado de las víctimas y los dos abogados defensores).



Según había indicado la representante del ente acusador, el desplome de la torre seis se debió, no sólo a fallas en el diseño estructural, sino a yerros en el proceso constructivo. También resaltó durante el juicio que el diseño estructural incumplió 41 artículos de la Norma de Sismorresistencia de 1998 (NSR 98), con 8.289 transgresiones; y que la etapa seis desconoció 39 artículos de la NSR 98, con otras 2.389 infracciones.

La expectativa es que la juez, el día que sea, emita una sentencia ejemplar FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, durante la construcción, se presentaron fallas en la longitud mínima y el diámetro de la campaña de fondo (pata de elefante) de la pila R3 de la torre seis.



La Fiscalía también había señalado que se atendieron de forma “negligente” el asentamiento de las pilas de la edificación y que no se revisó ni se ejerció control adecuado del diseño estructural del proyecto.



El Ministerio Público, recordó la juez, afirmó que entre el 20 de febrero de 2012 y el 10 de octubre de 2013 se presentaron 69 eventos de reparación. Además, el diseño inicial de la torre seis solo concebía 22 losas y se terminaron construyendo 26 pisos.



Luego, la togada prosiguió con la exposición del marco teórico y normativo del caso, y después con la relación probatoria de los testigos y peritos que intervinieron durante el juicio. La audiencia se suspendió ayer a las 5:00 p.m. con apenas 40 por ciento de la sentencia leída (aproximadamente 70 de 154 páginas).



Aún falta que la juez exponga su valoración de las pruebas y dé a conocer, finalmente, el número de meses de prisión al que serán condenados los tres procesados, y si otorga algún beneficio para la ejecución de la pena.Los abogados defensores anunciaron que apelarán la sentencia de primera instancia, por lo que el expediente pasará al Tribunal Superior de Medellín.

Primera condena por desplome de una edificación

Según informó la Fiscalía, la sentencia del caso Space es la primera sentencia condenatoria por homicidio culposo que se profiere en Colombia tras el desplome de un edificio. En la actualidad se adelanta una investigación similar por la caída de una construcción en Cartagena donde murieron 18 trabajadores.



El ente acusador anunció que esta semana empezó una investigación para determinar las causas y presuntos responsables de la caída del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, incidente en el que perdieron la vida nueve trabajadores de la obra.



JUAN DIEGO ORTIZ

Redactor ADN

@JDiegoOrtiz

Medellín