Una muestra creada para elevarse y volar

Con los conceptos de trasladarse a un sitio diferente de donde se habita, nacer de nuevo, levantar vuelo, viajar de manera liviana y hacer una vida en lo desconocido, la artista antioqueña Ani Mesa, inauguró ‘Elevaciones’.



Este trabajo, que estará abierto al público en el vestíbulo del edificio One Plaza, consiste en una serie de esculturas en diversos materiales como el bronce, la cera y el mármol.

La muestra se encierra en una caja negra que acoge las esculturas que resultaron luego de tres años de trabajos entre viajes a Italia, para conseguir materiales, y las sesiones de tallado de las piezas, para moldear su sentir en la roca.



La escultora considera que su trabajo más que una exposición es un acto de amor hacia su padre. La temática ronda las sensaciones que sintió junto con su familia en el momento en que él abrió sus alas y voló.



‘Elevaciones’ muestra su interés por representar la anatomía y la sensibilidad humana a la manera de un tributo para su padre, quien falleció hace dos años. De allí que cobre fuerza el sentido de su concepto de trascender, volar y empezar de nuevo.

El proceso de creación de las obras de esta muestra tomó alrededor de tres años. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO

Al llegar al vestíbulo del One Plaza, la construcción de Mesa recibe a los visitantes con un ajedrez tallado en mármol italiano y puesto en una de las caras de la caja. Lo utiliza en cada una de sus exposiciones, pues para ella representa a la vida misma: estrategia, movimientos, decisiones y metas en el diario vivir.



Asimismo, junto al tablero de ajedrez se despliega un sentido mensaje que hace las veces de antesala a la obra. Allí se exponen las visiones de la artista sobre la colección y su expectativa al respecto.



“Mi objetivo con el arte es mover a las personas, ponerlas a pensar, dejar un mensaje de reflexión en alguien”, afirmó.

Dentro de la caja se encuentran, como centro, una colección de alas que acompaña a las esculturas y el retrato en cera del protagonista de la obra, Gustavo Mesa, el padre de la escultora.



La temática se desarrolla en las alas y en figuras alusivas a abrazos, donde se percibe el vínculo de padre e hija. Para Mesa, las alas son entendidas como un abrigo afectivo que brinda creatividad y que propicia el logro de los sueños.



Además, existe un valor agregado que se desarrolla con el concepto femenino a través de las alas. La artista lo explica como el poder de la mujer al ser poseedora de estas extensiones del cuerpo y del alma, para acompañar, volar, crear y vivir.

La colección de ‘Elevaciones’ es el tributo de una hija a su padre, luego de su muerte. Foto: Esneyder Gutiérrez / EL TIEMPO

“No digo que los hombres no tengan alas, pero vuelan a través de las mujeres”, comentó Mesa quien ha dedicado su trabajo a representar, en diferentes momentos artísticos, figuras femeninas.



Mesa siempre ha sido una persona ligada al arte. Estudió Diseño Arquitectónico en la Academia Superior de Artes y, gracias a experiencias en el viejo continente, estuvo dedicada al mundo de la moda por cerca de 15 años.



Después tuvo un cambio de concepción y realizó estudios en Bellas Artes y cultivó su vena artística con los maestros Oscar Jaramillo y Miguel Ángel Betancur.



Así fue que identificó que las figuras estáticas no le brindaban la plenitud que sí lo hacían las figuras en movimiento para transmitir emociones y afectos, como lo quiso hacer en su nuevo trabajo.



‘Elevaciones’ estará abierta al público de 8 a. m., a 6 p. m. en el lobby del One Plaza, ubicado al frente del hotel Dann Carlton.



DAVID FONSECA ARIAS

​davfon@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN