Un techo financiero, la meta de la Empresa de Vivienda de Antioquia

20 de marzo 2018 , 07:40 a.m.

Ser estable, próspera y no volverse un pasivo, es la meta trazada por la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), la cual, valga la redundancia, se siente más viva que nunca.



Y es que después de 15 años de operar solo en Antioquia, desde 2016 recibió el aval por parte de la Asamblea Departamental de modificar su objeto social y ampliar su operación a nivel nacional.

Lina García, gerente de la entidad, dialogó con EL TIEMPO sobre el trasegar de la empresa

¿Cómo les ha ido con la modificación del objeto social?

Bien. Esto nos permitió trabajar no solo en vivienda sino también en equipamiento e infraestructuras. Además, por primera vez poder competir a nivel nacional como empresa industrial y comercial del estado. Pasamos de pérdidas en 2015 a tener ganancias en 2017.

¿Cómo lo lograron?

Ahora tenemos toda la rigurosidad jurídica y técnica para los proyectos. Hoy, la entidad no compromete recursos públicos hasta que no haya un 80 por ciento de ejecución de los proyectos. Con esto se garantiza que el dinero público no se pierda y que la administración municipal apalanque la obra.

¿Qué resultados rescatan con este modelo?

Lo meritorio no son los recursos que podamos aportar -que son limitados- sino la capacidad de gestión, que en dos años ha sido de 200.000 millones de pesos.



Para hacer una solución de vivienda intervienen cerca de cinco voluntades: VIVA, los municipios, el Gobierno Nacional, los beneficiarios y hasta las cajas de compensaciones.



De allí el papel de VIVA es articular todos los esfuerzos para llevar a cabo el proyecto de vivienda. Hicimos un convenio con MinVivienda para 1.700 viviendas urbanas gratuitas con una bolsa de 85.000 millones de pesos.



A la fecha se han iniciado 4.731 viviendas nuevas rurales, lo que representa un avance del 188 por ciento con respecto a la meta establecida y acumulada entre el año 2016 y 2017, pues la meta eran 2.510 soluciones.



También logramos un acuerdo con MinAgricultura por 38.000 millones de pesos que permitirá llevar 1.500 soluciones de vivienda a la zona rural de Antioquia.

¿Cómo está la situación de vivienda en Antioquia?

Hay una deuda grande que estamos tratando de suplir. El déficit cualitativo en vivienda es de 250.000 unidades. En déficit cuantitativo logramos una disminución del 18 por ciento pasando de 25.874 viviendas faltantes a 21.143. Esto significa un avance del 95 por ciento respecto a la meta establecida para el cuatrienio (5.000 unidades).

¿En qué otros proyectos está metida VIVA?

Destaco dos: La construcción de la colonia penitenciaria en Yarumal, que albergará 1.400 internos y contará con una inversión de 65.000 millones de pesos . El terreno, de 40 hectáreas, estaría listo en 14 meses.



El otro es el reasentamiento de 580 familias de la cabecera de Murindó, algo nunca antes visto. Avanzamos en el diseño y montaje de viviendas prefabricadas, las cuales tendrían un valor de 40 millones de pesos.



En Gramalote se demoraron tres años en conseguir lote, nosotros en menos de 1 año ya lo tenemos.

VIVA participa por premio de uso de regalías

Por primera vez, Antioquia está nominada al ‘cierre de brechas’ del Sistema General de Regalías, en el que de los nueve proyectos que compiten, VIVA tiene tres.



Compite con dos mejoramientos de vivienda en el Nordeste, y otro rural en el Suroeste. Los diferenciales que tiene son: que aporta recursos al cierre financiero, cosa que pocas entidades hacen; que es modelo en gestión y acompañamiento social y, tercero, el prototipo de diseño que maneja, pues VIVA tiene un banco de diseños que de acuerdo con la zona adapta la solución de vivienda al entorno.



