‘Un seguro es el intangible más importante de una empresa’

22 de agosto 2017 , 11:30 a.m.

Mientras en el país la penetración de los seguros empresariales es muy baja, logrando una participación en primas cercana al 1,3 por ciento del PIB del país mientras que en otros países en el mundo llegan a ser del 2,7 por ciento. Es decir, aún queda mucho por hacer.



El incendio que consumió cerca de 400 locales comerciales en la Central Mayorista dejó en evidencia la fragilidad que tiene el sector, pues los comerciantes no tenían asegurados sus negocios.

“Hicimos las vueltas pertinentes pero a nosotros no nos quisieron asegurar los locales”, explicó uno de los comerciantes de la Central.



María Alejandra Valencia, presidenta de JLT Valencia Iragorri corredores de seguros, empresa que tiene presencia en 136 países, manifestó que allí está uno de los retos del mercado.



“Vemos imperante la necesidad de que la gente que no tiene acceso a contratar seguros porque tienen negocios riesgosos, puedan acceder a una póliza todo riesgo que podrían conseguir en otras partes. Estamos trabajando en eso”, puntualizó Valencia.

Sin embargo, en lo referente a grandes empresas, destacó que el músculo empresarial antioqueño es líder en compra de seguros, mitigación, valoración e identificación de los riesgos.



Por eso, ven en la región una posibilidad para mejorar los servicios de aseguramiento, no solo para que no se repita la situación en la Mayorista creando soluciones para este tipo de empresas, sino también para aprovechar el cambio que le darán a la región megaobras como las autopistas 4G, el túnel de Oriente, el túnel del Toyo, Hidroituango y los puertos en Urabá.



Pero no es solo en obras. Según Rubén Pérez, gerente regional comercial de corredores de seguros en Medellín, el riesgo cibernético es una de las últimas tendencias que se está manejando.

“Es un tema que se trata muy por encima y no ha tenido la sensibilización necesaria con los empresarios. De ahí la importancia de los corredores de seguros para ser más creativos. Los empresarios están preocupados porque les está pasando. Están en riesgo desde la Dian hasta el distribuidor de leche, todos los que manejen data”, explicó Pérez.



De otro, lado, el reto está en las Pymes y las microempresas. “Una fábrica de colchones se quema y no solo se quedan sin sustento económico sino también sin hogar, porque muchas funcionan en la misma residencia y nadie les cubre ese negocio. Tenemos que lograr un cambio en el hábito de consumo de seguros. Porque ese es el intangible más importante que todo empresario debe tener ya que garantiza su sostenimiento”, puntualizó la presidente.



De otro lado, Carolina Cuenca, gerente de Soluciones Empresariales de Seguros SURA, indicó que en Colombia hay alrededor de 3 millones de empresas de las cuales, aproximadamente el 6 por ciento cuentan con un seguro propio o para sus empleados.



“Esto debemos revisarlo teniendo en cuenta que el segmento Pymes representa cerca del 97 por ciento de las empresas del país, en tanto, solo el 5 por ciento de estas se encuentran aseguradas, a diferencia de las grandes compañías, en las cuales se contabiliza un 95 por ciento aseguradas", concluyó Cuenca.

