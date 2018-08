Incidentes de desacato por salud subieron 36% en el primer semestre

Mientras que entre el primero de enero y el 31 de julio de este año las acciones de tutela por el derecho a la salud aumentaron un 2,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2017, los incidentes de desacato subieron un 36 por ciento, en ese mismo periodo, según el último informe de la Personería de Medellín.

De acuerdo con Diana Guerra, coordinadora del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de esta entidad del Ministerio Público, desde 2014 hay una tendencia al aumento de estos mecanismos para acceder a servicios de salud, principalmente a medicamentos, tratamientos y citas con especialistas.



Sin embargo, el incidente de desacato es el de más incremento, debido al reiterado incumplimiento de los fallos judiciales en las acciones de tutela a favor de los pacientes.



Tanto es así, que las personas ya ni siquiera optan por la solicitud de cumplimiento del fallo de tutela, sino que de una vez pasan a los incidentes de desacato, cansados de esperar, ir de entidad en entidad y hacer largas filas en las EPS.

Con corte a 31 de julio de este año, en Medellín se registraron 136 derechos de petición, 6.877 acciones de tutela, 5 solicitudes de cumplimiento de fallo de tutela y 2.969 incidentes de desacato.



Si se compara con el mismo periodo de 2017, los derechos de petición bajaron un 6 por ciento y las solicitudes de cumplimiento de fallo de tutela disminuyeron un 98 por ciento.



“Ante la crisis de la salud, el paciente es el que tiene la carga porque lo envían de trámite en trámite y tiene la única opción de recurrir a estos mecanismos”, expresó Guerra.



Frente a esta situación, expertos en el sector consideran que hace falta fortalecer las acciones para garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales, que en la mayoría de las ocasiones son a favor de los ciudadanos.

Guerra añadió que aunque la ley establece que este incumplimiento se sanciona con multas e, incluso, arrestos, no son muchos los casos en los que se llega a ese punto. “A veces los jueces nos piden a nosotros como Personería que hagamos una intervención, esto es para no llegar a la instancia punitiva, pero hay que llegar o se seguirán perjudicando los usuarios”, anotó.



Por su lado, Joaquín Guillermo López, presidente de la Asociación de usuarios de los servicios de la salud de Antioquia, se quejó de que los obstáculos que hay en las EPS para el acceso a la salud son varios: el aumento en el tiempo de espera para la asignación de una cita, la interrupción de los tratamientos, la no entrega de los medicamentos, entre otros.

Muchos mueren esperando

De hecho, tanto él como Guerra informaron que no se está cumpliendo la norma que establece que si no hay un medicamento requerido por un paciente en la farmacia de la EPS, esta se lo debe hacer llegar a su hogar en las 48 horas siguientes.



“Yo estoy esperando una cita que me dieron para tres meses, ya han pasado dos meses y todavía no hay agenda. Es para la revisión de mis ojos, en los que he tenido dos cirugías, eso es una barrera de acceso y uno siente el temor de quedarse ciego”, dijo López.



Asimismo, contó que uno de los integrantes de la Asociación falleció hace poco esperando atención médica, no alcanzó a llegar hasta el 4 de agosto, día para el cual le pospusieron una cita que inicialmente estaba asignada para el 16 de julio.

Ante la crisis de la salud, el paciente es el que tiene la carga porque lo envían de trámite en trámite y tiene la única opción de recurrir a estos mecanismos

Justamente, la resignación a morir es la solución que han encontrado varios pacientes cuando por más puertas que tocan no encuentran la atención que necesitan.



Así lo cuenta Guerra, quien ha escuchado a personas decir que prefieren ir a fallecer a sus pueblos, antes que quedarse esperando el tratamiento que vinieron a buscar a Medellín, a donde deben llegar porque concentra gran parte de las clínicas y hospitales de alto nivel de complejidad. Se van a esperar la muerte, con acciones de tutela e incidentes de desacato fallados a su favor y con el incumplimiento de las instituciones de salud.

Son tutelas por enfermedades muy difíciles, de personas que llevan hasta cinco años esperando un trasplante, muchas veces se quedan meses esperando citas con especialistas

Según la información del Observatorio de la Personería, una de las preocupaciones es que los casos reflejados en las acciones de tutela que se interponen en la ciudad son cada vez más sobre enfermedades catastróficas, de mayor complejidad y riesgo para la vida de los pacientes.



“Son tutelas por enfermedades muy difíciles, de personas que llevan hasta cinco años esperando un trasplante, muchas veces se quedan meses esperando citas con especialistas o logran el acceso al tratamiento pero este lo interrumpen porque se acaba el contrato con una clínica u hospital que brinda la atención”, añadió la funcionaria.



La problemática se enmarca en la crisis del sistema de salud y que también tiene en grave estado a clínicas y hospitales. Según Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa), con corte a marzo, la deuda con los hospitales públicos del departamento era de 1,1 billones de pesos, mientras que con los privados, de 2 billones de pesos.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

Redactora de EL TIEMPO

Medellín