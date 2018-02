Turismo en Medellín no da descanso para mostrarse como eje económico 

07 de febrero 2018 , 08:22 a.m.

Ser ganador del premio ‘Travellers’ Choice’, como destino de Suramérica preferido por los turistas: estar entre los tres finalistas en la categoría ‘Destino’, del premio ‘Tourism for Tomorrow del World Travel and Tourism Council’ y una derrama económica cercana a los 210.225 millones de pesos, durante la temporada decembrina son la muestra de la importancia turística que tiene Medellín, no solo en la percepción que se tenga sobre la ciudad, sino también en su desarrollo económico.

Acorde al anuario 2016 del Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia (Situr), Antioquia es la segunda región con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional en cuanto a turismo con 13,9 por ciento, detrás de Bogotá que tiene el 25,7 por ciento.



Sin embargo, en cuanto a crecimiento en la llegada de extranjeros no residentes, los antioqueños superaron a la capital con 22 por ciento de crecimiento frente a 5,7 por ciento de Bogotá.



“El turismo en la ciudad ha crecido por la vocación que hemos adoptado y fortalecido con el turismo de negocios, los eventos captados y los planes diferenciales que ofrecemos, como Plaza Botero o las fincas silleteras, con diferentes experiencias que han sido bien aceptadas por los visitantes”, expresó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad.

Añadió la funcionaria que, para el corto plazo, hay otros 92 eventos captados y se trabaja en el fortalecimiento de lugares turísticos como Plaza Botero, Museo Casa de la Memoria y el Museo de Antioquia.



Las cifras avalan el auge turístico de la capital antioqueña, especialmente ante el mundo. Mientras en el 2004, la llegada de extranjeros a Medellín era de 33.354 personas (enero- noviembre), el año pasado reportaron la llegada de 274.693 visitantes de otros países. Más de ocho veces más.



No solo eso. Según cifras de Migración Colombia, entre 2008 y 2016, el ingreso de visitantes por el punto migratorio aeropuerto José María Córdova de Rionegro creció 160 por ciento pasando de 270.080 a 702.086 personas.



Por su parte, el Bureau de Medellín resaltó el desarrollo económico en sectores complementarios gracias al fortalecimiento turístico de la capital antioqueña.

Parque Arví es uno de los lugares más visitados en Medellín Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

“Hace dos décadas solo existían tres hoteles con categoría internacional y una aerolínea con frecuencia diaria internacional. Hoy contamos con más de 12 hoteles de categoría internacional y 10 aerolíneas con 27 frecuencias internacionales, el impacto es evidente”, expresó Ana María Gallego, gerente del Bureau.



La ciudad no descansa. Desde comienzos de este año ya comenzó a moverse para fortalecer su oferta turística.



Del 17 al 21 de enero, el Bureau estuvo presente en Fitur 2018, una de las ferias de turismo vacacional más importantes a nivel global, donde se promocionó como destino ante más 244.000 asistentes y 10.000 empresas de 165 países participantes.

Medellín y Antioquia serán los invitados especiales de la Vitrina Turística de Anato 2018, que se realizará del 21 al 23 de febrero en Bogotá Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Antioquia también se muestra

A la par que Medellín innova en el turismo de negocios para aumentar la llegada de viajeros, el departamento hace lo propio.



Tanto la ciudad como el departamento serán los invitados especiales de la Vitrina Turística de Anato 2018, que se realizará del 21 al 23 de febrero en Bogotá. Allí, cerca de 30.000 visitantes podrán experimentar, en 300 metros cuadrados, un viaje a través de sus sentidos para conocer la oferta turística de la región acompañados por 30 empresarios.



Y es que Antioquia también tiene lo suyo. A finales del año pasado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó en Medellín la ‘ruta Antioquia’, que une a Santa Fe de Antioquia, Jardín y Jericó, que hacen parte de la Red de Pueblos Patrimonio, así como a Medellín. Para eso, se invirtieron 5.300 millones de pesos buscando potenciar esos destinos.



“Todas estas experiencias han permitido que en menos de cuatro años, la llegada de visitantes extranjeros a Antioquia se duplicara con más de 340.000 turistas procedentes de otras latitudes. Gracias a estos atractivos naturales hay destinos como el Parque Arví que son un ejemplo para el continente en prácticas de turismo sostenible”, explicó la viceministra de Turismo, Sandra Howard.



