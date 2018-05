Quedó en firme preacuerdo entre Fiscalía y exsecretario de Seguridad

El Tribunal Superior de Medellín rechazó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y la Procuraduría que buscaba anular el preacuerdo entre el ente acusador y el exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, quien está en un proceso judicial desde el 4 de julio de 2017.



El recurso de apelación no fue avalado por el Tribunal en un fallo firmado el pasado 7 de mayo y leído en una audiencia este miércoles 9 de mayo. Así, se sostiene la sentencia de 33 meses de prisión al exfuncionario por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y abuso de la función pública.

Para el Tribunal, los apelantes (Fiscalía y Procuraduría) no están legitimados para interponer recurso de apelación, por lo cual este resulta improcedente.



Vale recordar que la Fiscalía había pedido la nulidad de dicho preacuerdo, debido a que el fiscal del caso decidió cambiarle a Villegas el delito de concierto para delinquir (que podría valerle al menos 12 años de prisión) por dos delitos menores: abuso de función pública en concurso con abuso de autoridad por omisión de denuncia, por los que finalmente fueron condenados Villegas y el excontratista de la alcaldía de Medellín, Mariano Humberto Zea Ospina, quien también está en el proceso.

"No puede ahora argumentar la Fiscalía agravio en el preacuerdo que ella misma avaló", indicaron los magistrados en el fallo de este 7 de mayo, quienes añadieron que en la apelación la Fiscalía se estaría retractando del preacuerdo, lo que vulnera el debido proceso.El alto Tribunal también cuestionó en el fallo que el Ministerio Público haya avalado el preacuerdo, pero luego haya participado en la petición de su nulidad.

En su momento, tras el primer fallo en favor del preacuerdo, la directora Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, dijo: "Ese preacuerdo no fue autorizado por el nivel central ni por su dirección. Es inaudito que se haya realizado, cuando no hubo ninguna colaboración con la justicia de parte del procesado”.



Sin embargo, la petición de nulidad no fue atendida por el juez de conocimiento quien procedió a emitir la sentencia condenatoria.



La defensa del exsecretario de Seguridad de Medellín argumentó el preacuerdo no se hizo con un fiscal sino con toda una unidad (tres fiscales). Además, indicó que dicho pacto se realizó a puerta abierta y en presencia de testigos.



