Tribunal Superior critica accionar de la Policía y la la Fiscalía

La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín respondió a las críticas del alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, sobre la libertad que jueces les otorgan a presuntos delincuentes.



Gutiérrez en varias ocasiones dijo que la justicia va en contravía con la política de seguridad que propone su Administración porque deja en libertad o concede casa por cárcel a peligrosos delincuentes.

No obstante, Leonardo Efraín Cerón Eraso, presidente de la Sala Penal, explicó que la mayoría de los capturados no tienen nada que ver con la acusación y que cuando los jueces analizan, encuentran que hubo abuso de la Policía, por lo que esas personas se defienden en una audiencia y demuestran su inocencia.



Cerón afirmó que “la Policía no hace bien el procedimiento, la Fiscalía no realiza bien planteamientos en las audiencias y las leyes están mal diseñadas, nos dejan sin herramientas para judicializar a una persona que ha cometido delitos. Por último, también hay errores de algunos jueces, pero tenemos una segunda instancia para corregirlos”.



Igualmente, precisó que los jueces de control de garantías desarrollan 5.000 audiencias al mes y que la mayoría de las decisiones, frente a los acusados son bien tomadas.

El representante de la Judicatura dijo que el país tiene un estado constitucional de derecho y todos, incluidos los delincuentes, tienen derechos y que la verdad no puede ser a cualquier precio, tiene como muro de contención, la garantía de derechos fundamentales.



“Si una persona se captura con violación de garantías fundamentales y se le afectan sus derechos de manera irregular, para eso está el juez, para reestablecerlos. Ese procedimiento indebido tiene que ser restituido a través de la libertad de esa persona”, recalcó.



Además, aseguró que muchos casos dependen de la actuación de la Fiscalía. “Si el ente investigador no pide medida de aseguramiento o no plantea bien el caso, el juez no puede hacer su trabajo. Los jueces están para garantizar los derechos a la sociedad, a las víctimas y también a los procesados”, reiteró.



El jurista agregó que el alcalde en forma recurrente e indiscriminada, descalifica la labor de los jueces de Medellín. “El llamado es a la total prudencia, mesura y sensatez frente a sus pronunciamientos porque no se desinstitucionaliza a una rama de poder público para cubrir errores particulares o fallas estructurales”.



A lo que el alcalde de Medellín respondió que, cuando ha reclamado no lo ha hecho con reproche sino con el fin de que todos como sistema funcionen. “O todos vamos para el mismo lado o nos lleva el verraco, reconozco que cada uno hace un esfuerzo grande”, aclaró.

El mandatario explicó que tendrá una reunión con los presidentes de los tribunales y que han recibido todas las observaciones con respeto. “Necesitamos que cuando haya esfuerzos importantes de operatividad, esas personas vayan a la cárcel”, agregó.



Entre tanto, Adriana Villegas, directora seccional de Fiscalías de Medellín, dijo que hay responsabilidades compartidas y que en cada una de las intervenciones hay falencias: se puede equivocar la Policía, la Fiscalía o la judicatura. “Buscamos todo el tiempo mejores argumentaciones por parte de los fiscales, por ello los capacitamos en torno a la forma cómo deben dirigirse a los jueces y argumentar la necesidad de una medida de aseguramiento”.



“En eso estamos trabajando constantemente, es de la única manera porque la decisión de dejar o no en libertad a alguien está en una audiencia, obedece a una argumentación jurídica y a una serie de evidencias que aporta la Fiscalía para que el juez tome una decisión”, reiteró.

Entre tanto, el general de la Policía Metropolitana, Óscar Gómez, dijo que la institución es respetuosa de las decisiones judiciales y que por ello revisan en conjunto con la Alcaldía y la Fiscalía los diferentes casos. “En la reunión que tendremos con la judicatura, vamos evidenciar las fallas, si las hay por parte de Policía, tenemos que corregirlas y buscar una solución”, concluyó.



Las críticas del alcalde ya habían sido rechazadas por la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano (Asonal Judicial).



Luis Fernando Otálvaro Calle, presidente de Asonal Judicial, dijo que le preocupa que el alcalde de Medellín y otras autoridades públicas realicen declaraciones en contra de los jueces y su actuar, por el solo hecho de que no le dan el visto bueno a las atribuciones que se vienen tomando esas autoridades.



“Los jueces de la República solamente tienen facultad para actuar de acuerdo con lo que les diga la Ley. Por lo tanto, para privar a una persona de la libertad tienen que ceñirse y seguirse unos parámetros establecidos legalmente. Ninguna otra autoridad puede entrar a suplir esa función”, concluyó el dirigente sindical.



