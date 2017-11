Tribunal de Antioquia anuló acuerdo para prohibir la minería en Urrao

Un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia anuló el proyecto de acuerdo aprobado por el Concejo Municipal de Urrao (Suroeste) para prohibir la minería metálica en su territorio.



En agosto pasado, los corporados de este municipio le dijeron no a la exploración y explotación minera, con 12 votos a favor y uno en contra. Con el proyecto buscaban dictar medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural de Urrao.

Hoy, según el Tribual, su iniciativa no tiene validez, pues no es competencia de una autoridad de orden municipal tomar determinaciones de este carácter sobre el uso del suelo.



De acuerdo con el fallo, el Tribunal declaró la invalidez del acuerdo expedido por el Concejo, "por vulnerar normas constitucionales y legales, toda vez que se extralimitó al no respetar los parámetros establecidos en norma legal y prohibió una actividad que es de interés nacional y de bienes que pertenecen al Estado".



El concejal Carlos Sierra, ponente del proyecto, afirmó que no han recibido notificación oficial del fallo y que cuando lo hagan, lo analizarán con detenimiento para corregir los defectos del acuerdo o buscar otras alternativas, como la consulta popular, para prohibir la minería en el territorio.



De acuerdo con Dora Elena Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, la administración departamental está en concertación con los municipios para que no caigan en estos errores.



“Ellos tienen el mecanismo de los esquemas de ordenamiento territorial (EOT) para que delimiten el uso del suelo, el desarrollo de la minería, con programas sociales, proyectos para el municipio. A ellos no se les está prohibiendo que traten el tema de la minería, pero el subsuelo es del Estado, ellos no pueden fallar frente al uso del subsuelo”, dijo la funcionaria.



La secretaria también explicó que una vez ejecutoriado el fallo, deberá acatarse sin restricto, sobre todo porque no hay una segunda instancia para estos efectos. “La decisión consiste en dejar sin efectos jurídicos el acto que prohíbe una actividad económica constitucionalmente protegida y que a lo sumo puede ser restringida, pero no prohibida como equivocadamente se planteó”, aseguró la funcionaria.

La decisión consiste en dejar sin efectos jurídicos el acto que prohíbe una actividad económica constitucionalmente protegida y que a lo sumo puede ser restringida, pero no prohibida FACEBOOK

TWITTER

Ante el fallo, la secretaria de Minas dijo que tanto los concejales como el alcalde de Urrao no tienen otra opción que acatarlo y afrontar responsabilidades disciplinarias ante la Procuraduría.



Sobre este punto, el concejal expresó que no cree que tengan sanciones disciplinarias. "Dentro de la normatividad existen facultades dadas a los concejales y alcaldes para reglamentar el uso del suelo, defender el patrimonio ecológico y en general buscar la preservación de un ambiente sano, esto lo veo como presiones políticas para frenar este tipo de iniciativas, primero presionaron con quitar las regalías y ahora lo hacen con posibles sanciones disciplinarias", aseguró el corporado.



Otros municipios que han tomado la decisión en Antioquia por medio de proyectos de acuerdo en sus concejos son Jericó y Támesis, también en el suroeste del departamento.



El argumento que han dado para tomar la decisión es que para muchos habitantes es más importante proteger las verdes montañas, las plantas que emergen de la tierra, los nacimientos de agua y los animales que habitan en los bosques, por encima de las ganancias económicas de la minería.



La secretaria de Minas no descarta que decisiones similares del Tribunal se dicten en estos municipios.



MEDELLÍN