Tres jóvenes grafiteros atropellados por tren del Metro de Medellín

La Fiscalía y la Policía asumieron la investigación por la muerte de tres personas que durante la madrugada de este domingo ingresaron ilegalmente al sistema Metro entre las estaciones Aguacatala y Poblado, al sur de la ciudad, y fueron atropellados accidentalmente por un tren que realizaba el proceso operativo de revisión de la toda la vía férrea.

Los jóvenes que perecieron en el hecho, y cuyas identidades aún no han sido reveladas por las autoridades, habrían ingresado al sistema con la intención de pintar otro tren que se encontraba estacionado entre dichas estaciones.



“Hoy es un día triste para el Metro de Medellín. En la madrugada de este domingo, antes del inicio de la operación comercial, un tren que realizaba el proceso operativo de revisión de toda la vía férrea, arrolló a tres personas que habían ingresado de manera ilegal a pintar otro tren estacionado entre las estaciones Aguacatala y Poblado. Lamentablemente estas tres personas murieron”, señaló la empresa en un comunicado, a la vez que lamentó lo ocurrido y envió sentidas condolencias a las familias de estos jóvenes.



Agregó que hubiera querido ver trabajando a los jóvenes con la Empresa Metro de forma concertada como lo hacen muchos artistas y personas apasionadas por el arte en todas sus expresiones.



Por el accidente, la línea A del Metro de Medellín operó parcialmente y desde las 5:25 a.m. estuvieron cerradas las estaciones Aguacatala, Ayurá y Envigado. La operación del sistema se restableció por completo a las 8:40 a.m.



El metro invitó a todos los artistas para que continúen trabajando unidos por la expresión máxima, que es la vida misma.



MEDELLÍN