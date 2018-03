Tres cementerios serán trasladados por obras de Hidroituango

“Uno es de donde están sus muertos”. La frase recoge el sentimiento de tres comunidades ubicadas en la zona de influencia de la central hidroeléctrica Ituango (Occidente de Antioquia), que deberán ser reasentadas por estar en el lugar donde quedará el embalse, el cual ocupará 3.800 hectáreas de territorio.



Por eso, las comunidades de la vereda Orobajo (Sabanalarga), el corregimiento de Barbacoas (Peque) y un sector del poblado La Fortuna (Buriticá), le solicitaron a EPM que al igual que a ellos, también trasladaran a sus difuntos.

Tanto en Orobajo como en Barbacoas, 35 familias serán reubicadas. En La Fortuna, no hubo reubicación de familias, solo del cementerio.



Luis Javier Vélez, vicepresidente Proyectos Generación Energía EPM, explicó que el proceso hace parte del programa de Restitución Integral de Condiciones de Vida del proyecto y que se realizó con el visto bueno de las autoridades locales, la Fiscalía General de la Nación y la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

Solo el 5 o 6 por ciento de las tumbas en los cementerios tenía la información básica FACEBOOK

TWITTER

“Esta labor se le adjudicó, vía licitación, a la firma Integral y a un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. Entre los profesionales se encuentran antropólogos y edafólogos con amplia trayectoria en antropología osteológica y derechos humanos. La exhumación la están haciendo con el mayor respeto y rigor científico y técnico”, contó el directivo.



Por su parte, Timisay Monsalve Vargas, docente investigadora de la Universidad de Antioquia y doctora en Antropología, aclaró que los cementerios en esos territorios distan del concepto que hay en Medellín u otra ciudad.

“Los cementerios en esas zonas son completamente irregulares porque no tenían actas de innovación, información ni placas básicas de información del individuo exhumado. Solo el 5 o 6 por ciento de las tumbas tenía la información básica. Sin embargo, se exhumaron 324 restos, una cifra mayor a la proyectada que era 210 pero los procesos de prospección de los sitios con los docentes de la Universidad Nacional fue muy eficaz y permitió exhumar un mayor número de restos” , explicó la experta.

Expertos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional acompañaron el traslado de los cementerios de estas localidades. Foto: Cortesía EPM

El proceso, prosiguió, comenzó en los primeros días de diciembre y la etapa de exhumación se llevó a cabo hasta los primeros días de febrero. En cada camposanto trabajaron entre 12 y 25 personas según el área de exhumación.



No fue sencillo. A la falta de información se sumó la forma poco ortodoxa en la que las personas enterraban los cuerpos.



“Podían enterrar a un individuo a un metro y medio de profundidad, pero luego otro encima y hasta otro más, casi cada 80 centímetros de diferencia. Y no solo eso, había quienes desenterraban restos óseos de una persona, los tiraba a un lado para poner otros”, agregó Monsalve.



El directivo de EPM aclaró, que los restos humanos en condición de no identificación, se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación para que se encarguen del debido proceso.

Podían enterrar a un individuo a un metro y medio de profundidad, pero luego otro encima y hasta otro más, casi cada 80 centímetros de diferencia FACEBOOK

TWITTER

Sobre el proceso, la docente explicó que dicho proceso comenzó con la prospección por medio de técnicas avanzadas de geofísica y ciencias de la tierra, las cuales permitieron la localización de sepulturas con un alto porcentaje de precisión, mediante el barrido del área total de cada uno de los cementerios.



“Con la información sobre la inhumación aportada por las familias, se logró realizar las fichas antemortem las cuales establecen el perfil biológico y social de la personas inhumadas en el lugar”, explicó Monsalve



Por la manera como se llevó a cabo, este proceso es inédito en el país según la experta, quien explicó que es la primera vez que se realiza un traslado de cementerios completos en dichas condiciones.



Precisamente, la situación de cuerpos enterrados y posibles fosas comunes a lo largo del cañón del río Cauca, es una de las principales preocupaciones de organizaciones como Ríos Vivos, que han indicado que en la zona de influencia se han realizado más de 50 masacres y pueden haber cerca de 1.900 desaparecidos.



Ya, en los 12 municipios de influencia del proyecto, se reportaron 63 masacres.

63 masacres con la de anoche en #Yarumal #Antioquia en los 12 municipios reconocidos como afectados por #Hidroituango Cuál es el beneficio para esta megaobra y la empresa que lo construye? pic.twitter.com/7g9AFHUeWp — Movimiento RíosVivos (@RiosVivosCol) 22 de enero de 2018

MEDELLÍN