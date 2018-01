Todavía no definen futuro de La Escombrera para buscar a desaparecidos

A las madres de desaparecidos de la comuna 13 de Medellín les provoca ir a La Escombrera con pico y pala para excavar con sus propias manos esa montaña de basura, donde creen están enterrados sus hijos.



Margarita Selena Restrepo es una de esas mujeres que irá a buscar a su hija, Carol Vanesa, desaparecida a los 17 años, en octubre de 2002 en la comuna 13. Advirtió que si este enero los antropólogos y forenses de la Fiscalía no empiezan la remoción de escombros, en febrero estará allá cavando con otras madres.

La razón radica en que ya pasaron dos años, desde que la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía debieron empezar a buscar a sus muertos, pero todavía no hay una ruta clara ni presupuesto para La Escombrera, donde habría enterradas 95 víctimas de las Auc, el Eln y las Farc.



El mismo subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, Carlos Arcila, reconoció que no es claro el futuro de La Escombrera y que no se ha definido ninguna ruta para excavar la segunda fase, de donde los forenses extraerían 15.000 metros cúbicos de tierra para buscar restos.

Tenemos que marchar, exigir e ir a buscar. No hay voluntad política, cuando esto no es una ayuda, es una obligación del Gobierno FACEBOOK

TWITTER

“Seguiremos con el plan integral de búsqueda de desaparecidos en Medellín, pero todavía no hay respuesta sobre La Escombrera, le solicitamos una reunión a la Fiscalía para tomar una determinación, esperamos que haya luz verde, pero hasta ahora no se sabe si este año habrá remociones”, explicó Arcila.



La primera fase, donde no se encontró nada tras seis meses, terminó en diciembre de 2015. Ese año, la Alcaldía, la Fiscalía y las víctimas pactaron un acuerdo para reanudar la excavación en enero de 2016, pero no se cumplió. “Tenemos que marchar, exigir e ir a buscar. No hay voluntad política, cuando esto no es una ayuda, es una obligación del Gobierno”, advirtió Margarita.



Luz Elena Galeano, quien perdió a su esposo en la guerra de la comuna 13, aseguró que la Alcaldía debe explicarles por qué incumplió el pacto y precisar qué hizo con los 700 millones de pesos que dejó la anterior Administración para asegurar la segunda fase. Ella no reprochó que la Alcaldía invierta recursos para exhumar restos en el cementerio Universal, pero exigió que les cumplan a las víctimas de La Escombrera.

Margarita Selena Restrepo camina con la fotografía de su hija, Carol Vanesa, desaparecida a los 17 años, en octubre de 2002 en la comuna 13. Foto: David Sánchez / Archivo EL TIEMPO

Margarita también reclamó los 700 millones que fueron destinados para arrancar la segunda fase. “No sabemos qué pasó con esos recursos, el año pasado le preguntamos a los funcionarios de la Alcaldía, pero no nos dieron respuesta. Eso era para la Escombrera y por respeto deben usarlos para La Escombrera”, dijo.



Ante la polémica, el Subsecretario aseguró que esa plata se usó para el plan integral de búsqueda de desaparecidos, que priorizó al cementerio Universal y otras zonas de Medellín, donde la Fiscalía exhumó unas 100 personas, de las cuales, identificó y entregó 60 a sus familiares.



El funcionario explicó que en el 2017, la inversión para buscar restos y atender de manera sicológica a sus familiares fue de 1.200 millones de pesos y que este año el presupuesto es de 1.000 millones.



Mientras tanto, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado, creada durante los acuerdos de paz, entre el Gobierno Nacional y las Farc, que tiene la tarea de ubicar a 50.000 personas reportadas como desaparecidas en el país, es la única esperanza de Margarita, Luz Elena y las demás madres, esposas y huérfanos de la guerra.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

@Johapareja

MEDELLÍN