Tips para cuidar a los niños en Semana Santa

12 de abril 2017 , 07:50 a.m.

En la Semana Mayor, época de vacaciones, encuentros religiosos y de aglomeraciones, las autoridades piden a los padres y adultos responsables que cuiden a sus niños y tomen medidas preventivas para protegerlos.



El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que para una Semana Santa segura, la institución dispuso de 480 policías de Infancia y Adolescencia en Medellín, además de los 8.400 que hay en la capital antioqueña y en los municipios del valle de Aburrá.

Los uniformados estarán en alrededores de iglesias, parquesy corredores viales. Sin embargo, los padres son la primera línea de defensa de los niños.



Por ello, el alto oficial recomendó a los adultos responsables no descuidarlos en lugares de alta aglomeración ni permitir que ingresen solos a piscinas y lugares públicos.



Igualmente, los padres deben verificar que sus residencias estén seguras y mientras transiten en sus vehículos no deben exceder la velocidad ni consumir licor. Lo que deben hacer es mantener la documentación del carro al día como la revisión técnico mecánica y el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).



El alto oficial aconsejó a los padres estar atentos a la hora de consumir alimentos, mirar muy bien las condiciones del pescado, ya que la Policía ha incautado pescado alterado.

Entre tanto, Cristina Plazas Michelsen, directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), dijo que “de nosotros depende que ninguno de sus derechos se vea vulnerado durante este periodo, más aún cuando asistimos a lugares que tienden a aglomerar gran cantidad de personas”.



El Instituto recomendó a los padres que no suelten a los pequeños de la mano y que les recuerden que siempre están a su lado.



“En caso de pérdida, enséñele un punto de encuentro o indíquele que busque un agente de policía o autoridad que le preste ayuda”.



Asimismo, la funcionaria indicó que en caso de que los adultos responsables viajen no olviden que los niños siempre van en el asiento trasero y utilizando el cinturón de seguridad.



Entre las indicaciones también está no exponer a los niños al sol de manera prolongada y siempre utilice bloqueador, asimismo, brindarles permanente hidratación.



“En la playa la vigilancia debe ser extrema, disfrute del mar y las olas siempre jugando con los niños, nunca los deje solos. Siga las indicaciones de los salvavidas”, agregó la directora.



Plazas agregó que los pequeños no deben manipular combustibles, fósforos, lámparas o cualquier artículo que les pueda generar quemaduras en su piel, en caso de que decidan salir a acampar.

“Si decide asistir a los desfiles y procesiones de la Semana Mayor, no permita que sus hijos pequeños vayan solos, ya que estos registran alta aglomeración de público”.



Para hacer cualquier denuncia, las personas pueden comunicarse a la línea gratuita de atención nacional 141.



MEDELLÍN