Dramático testimonio de trabajador que vive la crisis en Hidroituango

“Corran, corran, corran”, gritaron al mediodía del miércoles al menos unos 20 trabajadores de Hidroituango, ante lo que era una inminente turbulencia de agua que saldría expulsada de la galería donde trabajaba el escuadrón de inyección del proyecto.

Durley Monsalve, un operario del proyecto, grabó lo que fue ese momento de pánico, el cual ocasionó lesiones a cuatro trabajadores. “Dios mío, ten misericordia de esta gente”, aclamó luego de ver la fuerza con la que el agua salía expulsada tras encaramarse en unas piedras cerca de donde empezó la fuga, y ver cómo muchos de sus compañeros estaban cerca de ser arrastrados.

El trabajador, de 30 años y quien es oriundo de Ituango, en lo único que pensaba era en que Dios guardara con vida a sus compañeros y amigos. Todo lo que ocurrió en cuestión de segundos en ese miércoles 16 de mayo lo mantuvo confundido.



Ese día Durley llegó al trabajo a las 6 de la mañana, en su habitual horario en el proyecto, en el cual labora como operario de máquinas en el área de inyección. El joven escuchó la planificación que se tenía para ese día y procedió a realizarla junto con su compañero Yoany Agudelo.



Ya estaba advertido de que las cosas no estaban saliendo bien, pues unos días antes les habían manifestado que se iba a inundar la casa de máquinas para evitar más represamientos y dejar fluir el agua del río Cauca.



El primer campanazo de alerta ese miércoles ocurrió hacia las 11 de la mañana, a Durley y a sus compañeros les dieron aviso de que debían salir de la zona donde se encontraban debido a un apagón. Este, contó el joven, ocasionó que dejara de funcionar el ducto de ventilación que mantenía fresca la galería.



Al salir, Durley se percató que estaban saliendo unos chorros de agua, por lo que decidió empezar a grabar. “Aquí la alerta ha sido con el agua en todo momento, vimos que apareció la filtración por un lugar donde no lo esperábamos. Empecé a filmar y a filmar, entonces nos dijeron los de seguridad industrial que debíamos irnos hacia los comedores porque allá miraríamos qué información nos dan los compañeros con los radios y así saber qué medidas tomar”, contó.

Durley empezó la caminata hacia los comedores e incluso tuvo tiempo de bromear con uno de sus compañeros que tenía como almuerzo un huevo. “Le pregunté a un compañero que si siempre había podido traerse el huevito: lo logré rescatar”, le dijo el otro obrero.



Justo después de ese momento, la situación en Hidroituango se volvió completamente compleja. Escuchó un grito desesperado: “Corran, corran, corran”, ese fue el que generó el absoluto pánico.



El trabajador contó que todo fue confuso, pues pensaron que debían correr hacia arriba, pero desde la parte alta del muro les manifestaban que se devolvieran, los gritos eran infructuosos debido a que Durley y sus compañeros no escuchaban. “El agua iba era a encontrarnos”, señaló.



“Corríamos hacia la corriente, llegué a la orilla y el agua me golpeaba los pies, estaba corriendo por todas las piedras de brinco en brinco. El pánico con el agua fue tremendo, creímos que se había roto la represa”, dijo Durley, quien pronto viviría los momentos más angustiosos.

Cuando logró treparse en una piedra, se percató que un señor de seguridad industrial cayó en el agua y esta lo arrastró, pero un compañero logró halarlo para evitar que siguiera en la corriente.



Entre su desespero, como se evidenció en el video, notó que su amigo Yoany no estaba con él, por lo que divisó que había sido arrastrado por la fuerza del agua y una ola de unos dos metros de alto. “Él venía detrás de mí y, en la carrera cuando voltee a mirar, el muchacho resultó por allá abajo arrastrado por la corriente que salió. Yo pensé que lo había matado, entre en pánico, ese fue el mayor susto mío”, dijo.



Afortunadamente, luego de unos minutos le dijeron que solo había sufrido lesiones y que su miedo, que se golpeara con rocas y falleciera, no pasó.



“Uno en un momento de eso, de pánico, aterrador, uno no piensa sino en su familia, pensaba en mi mamá, en mi familia, en mi hija hermosa. Yo me voy para la casa, si salgo de esto, yo renuncio”, agregó.

Yoany Agudelo y Durley Monsalve se reecontraron este viernes tras la emergencia. Foto: Durley Monsalve

En el video a Durley se le escuchó diciendo que se iría si lograba salir de esa situación de pánico. Para él, quien desde pequeño ha sido apegado a Dios, todo lo que se tiene en esta vida, como la familia y la salud, depende es de él. Y reconoció que aunque hay personas que solo embocan a Dios en un momento de pánico, él siempre lo he hecho y “cuando lo hace, pasan grandes cosas”.



Aunque Durley manifestó que se iría del proyecto si lograba salir con vida, dos días después de la situación continúa laborando en el lugar.



Contó que tras ese hecho aterrador, la empresa hizo una reunión y les pidieron que siguieran trabajando, para terminar la obra. “Nos dicen que falta muy poco y si paramos en este momento, la catástrofe sería fatal aguas abajo, sería terrible”, añadió.



En Hidroituango, dijo, muchas personas han renunciado por el miedo, pero él es uno de los que hace resistencia.



“La idea es no meternos en la zona de peligro, abajo en la pata del muro, en toda la base. Eso está muy delicado. Hasta el momento, no he conocido al primero que se meta a esa galería a hacer trabajos de perforación o inyección”.



CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

Redactor de NACIÓN

EL TIEMPO