Temas administrativos y laborales, otros fallos que le cargan al Metro

“Qué tristeza que el servicio masivo de transporte más importante de Medellín y quizás de Colombia le haya quedado grande a la ciudad y la movilización de los pasajeros. Un metro andando en operación tortuga ¿para qué consiguieron más trenes? ¿Para guardarlos?”



La queja de @Santii_0523 en redes sociales se suma a la otros ciudadanos cansados de las reiteradas fallas del metro. Van seis en un mes.

A la preocupación ciudadana, se sumó la del Concejo de Medellín, entidad que no solo debatió los problemas operativos, sino que planteó otros más que involucran al Metro.Por un lado, el gerente del Metro, Tomás Elejalde, resaltó la inversión de casi 400.000 millones de pesos en la adquisición de 22 nuevos trenes, de los cuales han llegado 21. En total, el metro cuenta con una flota de 80.

Sin embargo, para la concejal María Paulina Aguinaga, estos trenes debieron llegar antes. La corporada expuso que en 2014, el Área Metropolitana sancionó, mediante la Resolución 1238 a pagar 92,4 millones de pesos “por no tener programas de reposición y mantenimiento de equipo.



De igual forma, denunció mediante la Resolución 880 de julio 2014, que el dinero de mantenimiento de trenes y reposición de los viejos se gastó en otros asuntos.



“En 2014 el fondo debía tener 794.434 millones de pesos y solo tenía 250.482 millones. ¿Dónde están esos 500.000 millones? ¿En qué se gastaron? Si bien es cierto que el Metro le ganó el proceso judicial al Área por potestad de recursos, eso no quiere decir que no se hayan gastado los recursos en lo que no era”, aseveró Aguinaga.



Puntualizó que, viendo las fallas recientes que tiene el sistema, preocupa que esto haya pasado.



Sobre el tema, el Metro indicó que los sucesos ocurrieron en administraciones anteriores y que el tema quedó saldado con el fallo. Elejalde indicó que dicho fondo de repotenciación y reposición cuenta actualmente con 400.000 millones de pesos.

En 2014 el fondo debía tener $794.434 millones y solo tenía $250.482 millones. ¿Dónde están esos $500.000 millones? ¿En qué se gastaron? FACEBOOK

TWITTER

La Empresa se comprometió a responder por escrito a esa y otras peticiones de los corporados, quienes pidieron más información sobre cuál ha sido el plan de mejoramiento que ha hecho el Metro en los últimos años y si tiene qué ver con las fallas actuales.



Y es que si bien en los últimos 20 años el sistema metro ha presentado 41 fallas por catenarias (contando las seis últimas), preocupa más el tiempo que estás han afectado la operación.



Las fallas de este mes equivalen a poco menos de las acumuladas de 2010 a 2017 (1.676 minutos).



Por su parte, el gerente de operaciones y mantenimiento del Metro, Jaime Alfonso Rueda, informó que el Metro tiene 180 kilómetros de catenaria sostenida por 900 postes por los que pasan 1.500 voltios de corriente directa que mueven los trenes.



Estas, fueron reforzadas desde 1997 y se les hace constante mantenimiento según el funcionario.

“Hay tres posibles causas que estamos analizando con la Universidad Pontificia Bolivariana: (UPB) descargas atmosféricas, porque Medellín es una de las ciudades donde más rayos caen en el mundo (más de 70 rayos por kilómetro cuadrado al año). Esto puede afectar uno o varios pararrayos”, indicó Rueda.



La segunda causa son los cambios en el entorno urbano mediante el movimiento de redes o construcción de infraestructura alrededor del metro. Y, por último, cambio en la configuración de la red de alimentación eléctrica. “Estamos conectados a la red de interconectado nacional y sujetos a sus variaciones”, indicó el funcionario, quien agregó que puede ser uno de esos aspectos, o la suma de todos.



Sin embargo, la empresa XM, filial de ISA, emitió un comunicado informando que el pasado 12 de marzo, fecha de la última falla, la red de interconectado funcionó con normalidad.

Reparar 200 metros de catenaria en 10 o 12 horas con climas adversos es algo que difícilmente se logra y quedó demostrado que funciona FACEBOOK

TWITTER

A las posibles causas, el gerente Elejalde tampoco descartó un posible sabotaje.

Algo que no cayó bien, pues si bien no levantó dedos para señalar, en este momento la empresa atraviesa un conflicto laboral con el sindicato del Metro por el pliego de peticiones.



“No es responsable que hagan ese tipo de acusaciones cuando ni ellos como administración, ni nosotros como sindicato tenemos resultados de las investigaciones”, expresó Claudia Montoya, vocera de Sintrametro.



A falta de 10 semanas de que el grupo de expertos de la UPB, en cabeza del docente investigador Andrés Emiro Díez, entregue los resultados de las simulaciones para determinar la causa de las fallas, el Metro recalca que sí han implementado un plan de contingencia para la atención inmediata de las fallas.

Ver gente caminando por las vías férreas del metro de Medellín se ha vuelto común. En menos de un mes, se han presentado seis fallas, obligando a suspender el servicio en algunas estaciones #TuMundoHoy pic.twitter.com/NaR7swpZEV — Canal Citytv (@Citytv) 14 de marzo de 2018

“Reparar 200 metros de catenaria en 10 o 12 horas con climas adversos es algo que difícilmente se logra y quedó demostrado que funciona. En términos de movilidad, se escapa un poco de las competencias del metro. Porque el plan de contingencias tiene demoras pero funciona”, expresó Elejalde.



Y es que para atender a los 1.800 pasajeros por vagón en caso de falla se requerirían 45 buses cada 3 minutos. Algo inviable en el valle de Aburrá.



La situación repercute aún más pues coincidió el gerente en que actualmente no hay ninguna línea, del Centro hacia el Sur, que pueda complementar, suplir o apoyar a la línea A del Metro.



“Ya vemos que la idea del tren de Cercanías no es una competencia de la línea A, sino un complemento”, puntualizó Elejalde.

Sindicato, otro tema que se debe resolver

“El Metro atiende bien un problema de crisis en la operación, pero mal a los trabajadores. Eso no habla bien de la empresa de la que todos se sienten tan orgullosos”.



Así lo expresó la concejal Luz María Múnera durante el debate del pasado 8 de marzo. Según la corporada, no hay un solo punto de acuerdo en el pliego de peticiones cuando se cerró la negociación directa.



“No es un pliego desorbitante o que esté fuera de las capacidades del Metro”, indicó Múnera. La situación no mejora. El pasado martes, voceros del sindicato de la empresa Sintrametro, denunciaron que les impusieron comparendos del Código de Policía al informar en estaciones del metro sobre la situación laboral que atraviesan.

@metrodemedellin continúa violentando el Derecho de LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS SINDICATOS -Sentencia T-434/11 Corte Constitucional de Colombia, deteniendo a compañeros y reteniendo el material informativo del sindicato a través de la @PoliciaColombia. @PGN_COL @MintrabajoCol pic.twitter.com/JdGtOnJfpd — Sintrametro Oficial (@SintrametroOfic) 13 de marzo de 2018

“La administración está generando represión a través de la Policía. Nos amenazan con multas y en la estación Universidad hubo represión con comparendos. Pero seguiremos dando la información a la ciudad y a los trabajadores. Tenemos un pliego de peticiones de 52 artículos de los cuales, muchos de ellos no tienen injerencia económica para la empresa”, contó Claudia Montoya, vocera del sindicato.



Para Múnera, se debe resolver rápidamente esta situación porque, sumada a las fallas operativas, “se pierde el respeto hacia una institución insignia por no garantizar un buen servicio”.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - En twitter @AlejoMercado10